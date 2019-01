In prima semifila disputata joi, Petra Kvitova a invins-o pe Danielle Collins (35 WTA) in doua seturi, 7-6 (7/2), 6-0. Jucatoarea din Cehia a castigat la Wimbledin in anii 2011 si 2014, ajungand acum in prima finala de la Melbourne.

She's into her first #AusOpen final! @Petra_Kvitova powers past Danielle Collins 7-6(2) 6-0 in 1 hour and 33 minutes. pic.twitter.com/6DYYDS9Qfg — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2019

La randul sau, Naomi Osaka a invins-o pe Karolina Pliskova, scor 6-2, 4-6, 6-4. Naomi Osaka, care a castigat in septembrie US Open, a devenit prima japoneza care a castigat un turneu de Grand Slam, dupa o finala cu americanca Serena Williams, potrivit dcnews.ro

😴🚶‍♀️@Naomi_Osaka_'s itinerary as she prepares for her first #AusOpen final against Petra Kvitova 😂 pic.twitter.com/b6hJOzBvZD — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2019

Invingatoarea dintre cele doua va ocupa primul loc in calsamentul WTA. Astfel, Simona Halep urmeaza sa piarda prima pozitie si sa ajunga pe locul 3, dupa ce a fost 64 de saptamani lider mondial, fiind in continuare a 10-a intr-o ierarhie all-time a numarului de saptamani petrecute ca numar 1 mondial. Inaintea sa se claseaza daneza Caroline Wozniacki, cu 71 de saptamani,