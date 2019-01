Allianz Arena, Germania

Este poate cea mai moderna arena sportiva din Europa. A fost inaugurata in 2005 si are o capacitate de 71.437 de locuri. Datorita formei sale neobisnuite, a fost denumita "Schlauchboot", adica barca pneumatica. Allianz Arena foloseste unul dintre cele mai performante sisteme de iluminat, ArenaExperience, care integreaza iluminatul cu divertismentul si sunetul, pentru a le oferi fanilor o experienta inedita.

Alt detaliu interesant: Allianz Arena gazduieste in interior Muzeul Bayern München.



Ericsson Globe – Stockholm, Sweden



Ericsson Globe este arena nationala a Suediei si este, de asemenea, cea mai mare cladire in forma de cupola din lume. Datorita tehnologiilor integrate, arena gazduieste adesea concerte si evenimente mari, cum ar fi concursul international Eurovision.

New Miami Stadium, SUA

Fostul stadion Hard Rock din Miami a trecut prin lucrari de reconstructie care au costat 500 de milioane de dolari. Capacitatea stadionului a fost redusa cu 10.000 de locuri, dar asta pentru a face loc lojelor VIP si panourilor video in fiecare colt al stadionului.

Sappro Dome, Japonia

Este stadionul unei echipei de baseball si al unui club de fotbal si cum cele doua sporturi sunt foarte diferite, a trebuit sa fie construit in asa fel incat sa poata fi alternata suprafata de joc - gazon artificial, in timpul jocurilor de baseball sau teren de iarba, atunci cand are meciuri echipa de fotbal.



Stadionul National, Taiwan

Are forma unui dragon, o capacitate de 55.000 de locuri si este primul stadion din lume care foloseste energia solara. Aproape toata energia de care are nevoie pentru a functiona este generata cu ajutorul panourilor solare.