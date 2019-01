Cristiano Ronaldo (33 ani), acuzat de eludarea taxelor in Spania, a recunoscut faptele intr-o audiere care a durat cinci minute, o formalitate in urma acordului incheiat intre jucatorul lui Juventus si procurorii spanioli. Starul lusitan a fost insotit marti la tribunalul spaniol de catre logodnica sa Georgina, iar dupa circa 15 minute a iesit zambitor si a semnat autografe, inainte de pleca intr-o masina neagra, scrie Agerpres.

Conform legii spaniole, orice sentinta cu inchisoarea mai mica de doi ani nu se executa, daca este vorba de prima incalcare a legii.

Cvintuplul castigator al Balonului de Aur a fost acuzat ca ar fi utilizat mai multe firme paravan din Insulele Virgine si Irlanda, cu impozite scazute, pentru a evita sa-si plateasca taxele in Spania, pe cand juca la Real Madrid. In perioada 2011-2014, el a declarat venituri de 11,5 milioane euro, in loc de 43 milioane euro.