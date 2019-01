Williams, aflata in cautarea celui de-al 24-lea sau titlu de Mare Slem, a fost intrecuta de Pliskova, numarul 8 mondial, cu 6-4, 4-6, 7-5, insa Karolina a revenit de la 1-5 in setul decisiv. La acest scor, Serena (37 ani) a facut entorsa la glezna stanga, ratand prima minge de meci. Americanca a mai avut trei sanse de meci la 5-4 pe serviciul adversarei.



FIGHT pic.twitter.com/1D7YziZVzK — Karolina Pliskova (@KaPliskova) January 23, 2019 Serena a gresit mult in acest meci, neamaiavand precizia aratata la meciul din optimi cu romanca Simona Halep, liderul WTA.

Williams a esuat din nou in tentativa de a egala recordul detinut de australianca Margaret Court (din anii 60-70) - 24 de titluri de Mare Slem, ea pierzand finalele la precedentele doua turnee de Grand Slam, la Wimbledon (in fata germancei Angelique Kerber) si la US Open (in fata japonezei Naomi Osaka).

Serena castigase la Australian Open ultimul sau titlu de Mare Slem, in 2017, depasind performanta detinuta de Steffi Graf, 23 de titluri majore in era open (22 germanca).



Australia Open: Naomi Osaka, in semifinale dupa ce a invins-o pe Svitolina

In semifinale, Pliskova o va infrunta pe japoneza Naomi Osaka, numarul patru mondial, care va juca astfel in premiera in penultimul act la Melbourne, dupa ce a trecut destul de usor de ucraineanca Elina Svitolina (7 WTA), cu 6-4, 6-1, scrie Agerpres

Osaka (21 ani), prima japoneza care a castigat un titlu de Mare Slem, a devenit si prima jucatoare din Tara Soarelui Rasare care a ajunge in careul de asi la Australian Open in ultimii 25 de ani, dupa Kimiko Date in 1994. Cel mai bun rezultat al sau la Melbourne era o optime de finala, anul trecut.

Svitolina (24 ani) a suferit in acest meci din cauza unor probleme la umar si la gat, pierzand sase ghemuri consecutive, de la 4-5 in primul set la 0-5 in actul secund.

Cealalta semifinala a turneului australian le va opune pe cehoaica Petra Kvitova, numarul 6 mondial, si pe americanca Danielle Collins, 35 WTA.