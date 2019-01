Intr-un clasament provizoriu publicat de WTA, actualul lider mondial va cobori pe o alta pozitie, dupa ce Petra Kvitova s-a calificat marti in semifinale la Australian Open. Jucatoarea din Cehia a invins-o pe Ashleigh Barty, scor 6-1, 6-4, dupa o ora si sase minute de joc.



Pe langa Petra Kvitova, sanse la primul loc mai au si japoneza Naomi Osaka, ucraineanca Elina Svitolina sau Karolina Pliskova.

Deocamdata, pe primul loc va trece Kvitova, care o va infrunta pe Danielle Collins in semifinale, la Melbourne, noteaza stirileprotv.ro.

Petra Kvitova are momentan 5.770 de puncte, iar Simona Halep - 5.585 de puncte.

Simona a fost 64 de saptamani lider mondial, fiind in continuare a 10-a intr-o ierarhie all-time a numarului de saptamani petrecute ca numar 1 mondial. Inaintea sa se claseaza daneza Caroline Wozniacki, cu 71 de saptamani, conform dcnews.ro.

Petra Kvitova currently in pole position for No.1 with 5,770 points for making the SF.

Osaka can move to 5,810 points with a win over Svitolina on Wednesday.

Svitolina must make the final for a chance at No.1. Pliskova must win the title. #AusOpenhttps://t.co/43vqbOQle5 pic.twitter.com/qwfdq1K6C0