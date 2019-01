Halep (27 ani), care in primele doua tururi a castigat cu dificultate, in trei seturi, a facut cel mai bun meci al sau si a castigat intr-o ora si 17 minute.

Finalista de anul trecut de la Melbourne a dominat jocul si o va infrunta in turul urmator pe Serena Williams, sora mai mica a lui Venus, informeaza Agerpres.

Inceputul meciului a fost destul de echilibrat, dar la 2-2 a reusit un break foarte important, iar apoi a salvat patru mingi de break, incheind primul set cu un sec 6-2. Halep a inceput in forta actul secund, cu break, dar apoi Venus (38 ani, 36 WTA) a revenit si si-a recuperat serviciul. Cele doua au mers cap la cap pana la 3-3, cand Halep a accelerat si a profitat de erorile facute de adversara, desprinzandu-se decisiv, intr-un set pe care l-a castigat cu 6-3.

Romanca a reusit 2 asi, iar Venus 5, Halep a facut 2 duble greseli, iar Williams 4. Simona Halep a avut procentaje superioare la ambele servicii, 67%-58% la primul si 63%-31% la al doilea, a fost mai buna si la mingile de break castigate, 5/10 (50%) fata de 1/6 (17%). Williams a avut mai multe mingi direct castigatoare, 24-21, dar si mai multe erori nefortate, 33-12.

Simona si Venus, care in primul tur a invins-o pe Mihaela Buzarnescu, 6-7 (3), 7-6 (3), 6-2, sunt acum la egalitate in meciurile directe, 3-3, dar romanca s-a impus la ultimele trei confruntari, in 2015 la Roma (6-2, 6-1) si anul trecut la Montreal (6-2, 6-2).

Halep si-a asigurat un cec de 260.000 de dolari australieni si 240 de puncte WTA. Halep si Serena (37 ani, 16 WTA) s-au intalnit pana acum de noua ori, americanca obtinand opt victorii. Singurul succes al Simonei, unul categoric, cu 6-0, 6-2, s-a intregistrat la Turneul Campioanelor in 2014. Ultima confruntare dintre cele doua a avut loc in 2016, la US Open, cand Serena se impunea in sferturi cu 6-2, 4-6, 6-3.

Sambata, Serena Williams a invins-o pe Daiana Iastremska (Ucraina) cu 6-2, 6-1, in turul al treilea.