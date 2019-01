Daca majoritatea sportivilor obisnuiesc sa puna conditii atinci cand vie vorba depsre confortul lor, romanca a fost surprinsa mergand cu autobuzul spre complexul de la Australian Open, Simona Halep refuzand masina de lux care i-a fost pusa la dispozitie de organizatorii turneului de Grand Slam.

Ea a tinut sa le precizeze jurnalistilor ca prefera sa fie o persoana cat mai "normala". "Nu voi schimba niciodata aceste lucruri. Este mult mai bine sa fiu asa. Fac aceste lucruri natural, este ceva normal. Ma simt bine asa si voi continua sa fac la fel", a declarat sportiva, potrivit sport360.com.

In egala masura, a ales sa procedeze in aceeasi maniera si in cazul cazarii, refuzand sa-si caute un hotel de lux. A ales hotelul pus la dispozitie de organizatori.

Ea fost numita "campioana oamenilor", fiind comparata cu Andy Murray, noteaza adevarul.ro.