Halep (27 ani) a castigat dupa doua ore si 31 de minute un meci de mare lupta, reusind o revenire spectaculoasa de la 2-4 in setul decisiv.

Halep a inceput foarte bine meciul cu una dintre cele mai in forma jucatoare din circuit, Kenin avand in 2019 un titlu la simplu (Hobart) si unul la dublu (Auckland). Romanca a condus cu 2-0, iar apoi si-a pastrat avantajul pana in finalul primului set, castigat cu 6-4. Halep a avut 3-0 in actul secund si parea ca va avea de indeplinit o simpla formalitate, dar Kenin a jucat tot mai agresiv, a returnat foarte bine si a revenit in meci, egaland, 3-3. cele doua au mers cap la cap pana in tiebreak, unde Simona a condus cu 5-4, dar apoi a pierdut trei puncte la rand si setul. In decisiv, Kenin (20 ani, 37 WTA) a fost cea care a avut initiativa, Halep fiind jucatoarea obligata sa egaleze. Kenin a reusit un break la 3-2, s-a desprins la 4-3, dar imediat si-a pierdut serviciul, Halep a egalat (4-4), a facut un nou break, iar apoi a incheiat conturile pe serviciul sau, scrie Agerpres.

Halep a avut 9-1 la asi, romanca a comis o dubla greseala, iar americanca doua, la primul serviciul Simona a avut un procentaj mai bun la puncte, 75% fata de 58%, iar la serviciul al doilea au avut ambele 55%. Kenin a stat mai bine la mingile de break, transformand 2/4 (50%), fata de Halep, care a fructificat doar 5/14 (36%).

Impresionant este faptul ca Halep a castigat toate cele 10 mingi jucate la fileu. Romanca a avut 33 de winners, fata de 32 Kenin, americanca gresind mai mult, 35-47 la erori nefortate.

Halep, finalista anul trecut la Melbourne, si-a asigurat un cec de 155.000 de dolari australieni si 130 de puncte WTA.

Urmatoarea sa adversara va fi Venus Williams, care a invins-o pe frantuzoaica Alize Cornet cu 6-3, 4-6, 6-0. Venus (38 ani, 36 WTA), care in primul tur a invins-o pe Mihaela Buzarnescu, 6-7 (3), 7-6 (3), 6-2, are 3-2 in meciurile directe cu Halep, dar romanca s-a impus la ultimele doua confruntari, in 2015 la Roma si anul trecut la Montreal.