"Mi-am asumat un risc stand acasa putin mai mult. M-am odihnit pentru ca m-am simtit extenuata dupa aceste turnee si anul avut. Mi-a placut mult sa stau acasa. Acum sunt pregatita pentru noul an, desi sunt putin in urma cu totul, cu pregatire si meciurile. Dar nu ma plang. Totul a fost asa cum mi-am dorit. Acum trebuie sa las capul in pamant si sa muncesc.

Este o mare diferenta fata de anul trecut, pot spune ca am realizat ce mi-am dorit. Am castigat in sfarsit un Grand Slam. Acum pot spune ca sunt cu adevarat numarul 1. Inainte spuneam ca fara un Grand Slam nu esti numarul 1. Sunt fericita, ma bucur de tot. Tot ce am realizat anul trecut m-a facut sa fiu putin mai relaxata. Doar incerc sa-mi imbunatatesc jocul si sa vad cat de buna pot fi in viitor", a declarat Simona Halep, citata de digisport.ro.

Simona Halep urmeaza sa o intalneasca la Australian Open 2019 pe Kaia Kanepi.