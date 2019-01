"A fost un meci foarte bun dupa aproape patru luni de cand am jucat ultimul meci integral, (la) US Open. Cred ca am jucat la un nivel bun. Nu am simtit nicio durere. Voi face recuperare si o sa vad cum ma simt maine, pentru ca e important acest lucru.



Am facut o pauza lunga, pentru ca aveam nevoie. Atat mental, cat si fizic. Deci nu aveam asteptari prea mari. Nu ma astept sa fiu la un nivel inalt la acest moment, deoarece nu am jucat meciuri, dar tenisul este unul bun si trebuie sa am mai multa incredere in mine", a mentionat Simona Halep, potrivit dpa.

In egala masura, liderul mondial a tinut sa mentioneze ca nu are asteptari prea mari nici la Melbourne.

"Nu pot avea asteptari prea mari la Melbourne (Australian Open), deoarece caldura este mare. Voi merge si voi incerca sa joc mai bine decat am facut-o azi si vom vedea", a subliniat ea.

Referitor la meciul cu Ashleigh Barty, romanca a spus ca jucatoarea din Australia merita sa castige.

"Slice-ul sau a fost extraordinar azi si Ashleigh a meritat sa castige, dar nici eu nu am fost departe de victorie. Am avut multe sanse sa fac break si sa fiu in avantaj, dar nu am reusit. Simt ca inca nu am ritmul de joc. Ea a jucat bine, mereu a jucat bine impotriva mea. Azi a fost mai buna decat mine deoarece a avut poate zece meciuri mai mult decat mine in acest an, deci a fost mai bine pregatita decat mine"⁣, a declarat Halep, citata de stirileprotv.ro.