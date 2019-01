Acesta este al doilea an consecutiv pe care Halep il incheie in pozitia de lider mondial. Ea s-a mai aflat pe primul loc din 9 octombrie 2017 pana pe 28 ianuarie 2018, iar din 26 februarie 2018 se afla in continuu in varful ierarhiei WTA.

In top 100 WTA incheie anul alte 5 jucatoare romane. Mihaela Buzarnescu ocupa pozitia a 24-a (1.820 puncte), Irina Begu a 67-a (872 puncte), Ana Bogdan a 76-a (767 puncte), Sorana Cirstea a 84-a (725 puncte) si Monica Niculescu a 99-a (617 puncte).

In ierarhia WTA la dublu, cea mai bine clasata jucatoare romana este Irina Begu, pe locul 23 (2.755 puncte), urmata de Mihaela Buzarnescu pe 25 (2.515), Raluca Olaru pe 44 (1.740 puncte), Monica Niculescu pe 47 (1.660 puncte), Irina Bara pe 76 (1.107 puncte) si Sorana Cirstea pe 93 (921 puncte), scrie Agerpres.

Clasamentul WTA la simplu:

Clasamentul WTA la dublu:

1. Simona Halep (Romania) 6.921 puncte2. Angelique Kerber (Germania) 5.8753. Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.5864. Elina Svitolina (Ucraina) 5.3505. Naomi Osaka (Japonia) 5.1156. Sloane Stephens (SUA) 5.0237. Petra Kvitova (Cehia) 4.6308. Karolina Pliskova (Cehia) 4.4659. Kiki Bertens (Olanda) 4.33510. Daria Kasatkina (Rusia) 3.415------------------------------------24. Mihaela Buzarnescu (Romania) 1.82067. Irina Begu (Romania) 87276. Ana Bogdan (Romania) 76784. Sorana Cirstea (Romania) 72599. Monica Niculescu (Romania) 617147. Alexandra Dulgheru (Romania) 403155. Irina Bara (Romania) 374249. Andreea Rosca (Romania) 222251. Elena Gabriela Ruse (Romania) 215263. Alexandra Cadantu (Romania) 199.1. Katerina Siniakova (Cehia) 7.775 puncte1. Barbora Krejcikova (Cehia) 7.7753. Kristina Mladenovic (Franta) 7.7653. Timea Babos (Ungaria) 7.7655. Barbora Strycova (Cehia) 6.5356. Ekaterina Makarova (Rusia) 6.2057. Ashleigh Barty (Australia) 6.1018. Demi Schuurs (Olanda) 5.9259. Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 5.84010.Gabriela Dabrowski (Canada) 5.085--------------------------------------------23. Irina Begu (Romania) 2.75525. Mihaela Buzarnescu (Romania) 2.51544. Raluca Olaru (Romania) 1.74047. Monica Niculescu (Romania) 1.66076. Irina Bara (Romania) 1.10793. Sorana Cirstea (Romania) 921146. Andreea Mitu (Romania) 457154. Cristina Dinu (Romania) 440159. Simona Halep (Romania) 421211. Elena Gabriela Ruse (Romania) 329214. Jaqueline Cristian (Romania) 326234. Alexandra Cadantu (Romania) 298.