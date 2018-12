Beatrice Olaru s-a calificat in finala feminina alaturi de Corina Petrut, pe care a invins-o detasat, calificandu-se in marea finala, unde l-a intalnit pe Alin Andronic, care l-a trimis acasa pe Iulian Pitea. Spre deosebire de sezonul trecut, cand castigatorul a fost nominalizat in urma votului publicului, in sezonul 2, departajarea s-a facut pe criterii sportive.

Pentru ca finala s-a disputat intre un barbat si o femeie, s-a intentionat ca regulile sa fie facute astfel incat sa nu se creeze dezavantaje. Cei doi concurenti din finala au avut posibilitatea sa isi aleaga cate doua trasee, fiecare concurand contracronometru, pe rand, pe traseul celuilalt.

S-a facut o medie a timpului parcurs pe traseul respectiv la fete si la baieti, timp sub care trebuia sa se coboare cat mai mult, secundele castigate determinand invingatorul in runda respectiva (cel mai bun din 3).

Alin Andronic a abandonat in finala Exatlon

Pe traseul ales de Alin Andronic scorul a fost de 3-0 pentru Beatrice Olaru, ceea ce echivala cu 1-0 la scorul general. Pe traseul ales de Beatrice Olaru la scorul de 2-2, Alin Andronic a decis sa abandonze:, a spus razboinicul.

In ciuda incercarilor concurentilor de a-l determina sa nu renunte pe ultima suta de metri, Alin Andronic nu si-a mai schimbat decizia radicala: "Ajunge! Gata! Nu are rost sa ma mai convingeti de nimic. Vorbesc serios. Facem ceremonia si hai, ca eu vreau sa plec acasa. S-a terminat!".

De mentionat ca Alin Andronic a decis sa joace pe propria semnatura, medicii interzicandu-i sa mai concurze din pricina unei accidentari la genunchi.

Finala Exatlon. Beatrice Olaru: Simt ca imi traiesc visul cu ochii deschisi

Dupa ce a castigat trofeul si premiul de 100.000 de euro, Beatrice Olaru a mentionat ca visul i s-a transformat in realitate.

"Simt ca imi traiesc visul cu ochii deschisi. E un lucru la care nu am indraznit sa visez atunci cand am venit la Exatlon. Am plecat de acasa cu gandul de a demonstra ca o femeie are o putere nemarginita si am facut in sensul asta tot ce mi-a stat in puteri. Imi aduc aminte ca prima mea editie a fost… un cosmar. Da, a fost un cosmar. Cand imi aduc aminte ce s-a intamplat, imi aduc aminte ca am adus puncte echipei mele tarandu-ma pe marginea bazinelor pentru ca imi era foarte frica de apa. Nu am indraznit sa visez la momentul asta, insa stiu ca am muncit foarte mult si mi-am dorit sa evoluez si sa depasesc momentele alea. Am fost atat de recunoscatoare pentru sansa de a fi aici, la Exatlon, incat nu am avut cum sa nu muncesc si sa nu fructific. Asta am facut in fiecare zi! Nu am visat la trofeu! Dar mi-am dorit tot timpul ca a doua zi cand vin pe traseu sa fiu din ce in ce mai buna. Am muncit in fiecare zi si asa cred ca s-a construit aceasta evolutie a mea. Ceea ce vreau sa subliniez foarte mult este faptul ca noi, femeile care am fost la Exatlon, am alergat pe aceleasi trasee, am tras de aceleasi greutati, am dormit pe aceeasi podea, am indurat acelasi frig, aceeasi foame si vreau sa le felicit pe toate fetele care au trecut prin aceasta competitie.

As vrea sa ii multumesc mamei mele, in primul rand! Pentru ca de foarte multe ori in viata am vazut-o in momente grele, dar niciodata nu am vazut-o slaba. Tot timpul a fost puternica si tot timpul mi-a spus ca in viata nu trebuie sa disperi, pentru ca totul are o rezolvare. Apoi vreau sa ii multumesc iubitului meu, pentru ca atunci cand am plecat de acasa mi-a zis: «La cat de muncitoare si de ambitioasa esti o sa castigi Exatlonul». Bineinteles ca eu am crezut ca mi-a spus-o pentru ca a vrut sa ma incurajeze la plecarea de acasa, dar vreau sa ii multumesc pentru ca mi-a dat putere. De fiecare data cand plecam de la start ma gandeam la el si simteam ca puterea mea se amplifica", a declarat Beatrice Olaru, dupa ce a castigat concursul, citata de adevarul.ro.

Cine este Beatrice Olaru, castigatoarea Exatlon

In varsta de 29 de ani, Beatrice Olaru este instructor de fitness, ea absolvind Facultatea de Jurnalism si Stiinte ale comunicarii din cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi.

In adolescenta a practicat handbal de performanta la Clubul LPS Botosani. De asemenea, Beatrice Olaru mai este cunoscuta din 2010, cand a iesit finalista la Miss Universe Romania.