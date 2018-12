Prin intermediul unei aplicatii ce apartine Facebook, Lorena Balaci a aflat ce i-a adus anul 2018, noteaza libertatea.ro.

"Am inteles ca nu trebuie sa am dubii despre cat de departe pot ajunge. Trebuie doar sa-mi amintesc cat de departe am ajuns, tot prin ce am trecut, toate luptele pe care le-am castigat si toat fricile pe care le-am depasit", se arata in mesajul rezultat in urma aplicatiei folosite.

"Da, chiar asa! Mi-am depasit limitele si mi-am invins fricile! 2018 mi-a demonstrat ca doar Dumnezeu e deasupra mea!", a mai completat ea.

Fostul international Ilie Balaci a murit pe 21 octombrie la varsta de 62 de ani.