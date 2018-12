''E o mare onoare sa fiu numita campioana mondiala ITF pentru prima oara. A fost un an incredibil, in care am castigat primul meu titlu de Grand Slam la Roland Garros si termin anul ca numarul unu in lume. Sa primesc o astfel de recunoastere este ceva special si imi da o motivatie in plus sa continui sa muncesc'', a declarat Halep, citata de site-ul ITF.

Halep va incheia pe prima pozitie in clasamentul WTA pentru al doilea an la rand, reaminteste sursa citata.

ITF reaminteste faptul ca Halep a jucat o finala si la Australian Open in 2018, pierzand in fata danezei Caroline Wozniacki, dupa ce fusese invinsa si de Jelena Ostapenko in 2017 in finala la Roland Garros, unde a mai pierdut anterior o finala in fata Mariei Sarapova.

ITF trece in revista parcursul romancei pana in finala de la Paris, cu victorii la Angelique Kerber si Garbine Muguruza, si revenirea spectaculoasa in finala cu americanca Sloane Stephens, cu 3-6, 6-4, 6-1, dupa ce a pierdut primul set, scrie Agerpres.

''Victoria subliniaza si mai bine spiritul de luptatoare al Simonei Halep, pe care l-a demonstrat prin alte doua titluri cucerite in 2018, la Shenzhen si Montreal'', precizeaza ITF.

Sezonul romancei a fost scurtat de o hernie de disc, care a privat-o de participarea la Turneul Campioanelor, dar Halep a incheiat anul cu un bilant de 46 victorii si 11 infrangeri si pe primul loc in clasamentul WTA.

Halep este al treilea jucator roman care castiga un titlu mondial ITF, dupa ce Florin Mergea si Horia Tecau au fost campioni la dublu juniori in 2002, iar Tecau a cucerit titlul la dublu in 2015.

Sarbul Novak Djokovic a fost desemnat campion mondial la simplu masculin, cehoaicele Katerina Siniakova si Barbora Krejcikova au luat titlul ITF la dublu feminin, iar americanii Mike Bryan si Jack Sock pe cel de la dublu masculin.