Astfel, ultimele patru finaliste sunt Agnieszka Radwanska, Su-Wei Hsieh, Ons Jabeur si Simona Halep.

Jucatoarea din Constanta candideaza cu o minge trimisa in cros peste fileu dintr-un unghi foarte mic la meciul pe care l-a disputat cu Radwanska la Miami.

Radwanska s-a calificat in aceasta faza cu o lovitura reusita in meciul cu Beatriz Haddad Maia de la Auckland, Hsieh - cu o faza realizata in meciul cu Qiang Wang de la Hiroshima, iar Ons Jabeur - cu o realizare din partida cu Daria Kasatkina in turneul de la Moscova, scrie dcnews.ro.

Ultimele cinci editii au fost castigate de Radwanska.

Castigatoarea urmeaza sa fie anuntata vineri pe site-ul WTA.