"Directia de Investigatii Criminale din Politia Romana organizeaza si coordoneaza activitatea de localizare si prindere a urmaritilor la nivel national si international, precum si de depistare a persoanelor disparute.



De asemenea, in aceasta perioada, au fost depistate 83 de persoane urmarite in temeiul legii. Dintre acestea, 59 aveau emise pe numele lor mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea, 10 aveau mandate de arestare preventiva, 7 erau urmarite in baza unui mandat european de arestare, iar 7 persoane aveau sentinte penale de internare in unitati medicale de specialitate", arata IGPR.