"Este exclus sa ma operez, desi am dureri si-n timpul liber, nu doar pe teren, dar nu se pune problema sa ajung la operatie. Darren Cahill mi-a spus sa nu ma sperii, ca e normal pentru tenismeni asa ceva. El a fost mult mai hotarat ca sa ma retrag de la acest turneu. Oricum, cu tratament, cu exercitii, cu serioziate, el crede ca o sa ma fac bine suta la suta la inceputul anului viitor. Fanii mi-au urat sa fiu sanatoasa si oarecum sa pun tenisul pe locul doi si eu sa fiu pe primul loc. Tenisul e un sport si viata conteaza mai mult ca orice altceva", a spus romanca, citata de hotnews.ro.

Simona Halep a amintit si despre momentul in care spera ca va reveni la antrenamente.



"Probabil ca in decembrie voi lua iar racheta in mana, o sa incep antrenamentele si o sa vad cum ma simt dupa perioada de refacere... E un moment trist ca nu pot sa joc la turneul acesta, dar per total e cel mai bun an al meu si nu o sa las perioada asta sa strice cumva starea de bine din cursul anului! A fost greu sa ma antrenez pentru ca am avut dureri la spate. Nu am avut timp sa stau, sa ma odihnesc si de aceea probabil nu mi-am revenit. E o problema dificila la spate, la coloana si trebuie foarte multa atentie. Acum ca nu o sa mai joc o sa am timp sa ma recuperez, sa fac ceea ce trebuie. Am nevoie de o pauza de 3-4 saptamani", a adaugat ea.