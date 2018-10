Halep a avut in 2018 cel mai bun sezon al carierei, castigand in cele din urma primul sau titlu de Mare Slem, la Roland Garros, dupa incercari nereusite tot la Paris (2014) si la Australian Open (2018).



Simona Halep, care a devenit lider in clasamentul WTA pentru prima oara in octombrie 2017 si l-a petrecut aproape integral pe 2018 pe prima pozitie mondiala, a cucerit titlul de la Roland Garros dupa trei victorii consecutive in fata unor campioane, Angelique Kerber, Garbine Muguruza si Sloane Stephens, impunandu-se dupa o serie de meciuri caracterizate de spirit de lupta, schimbari strategice si reveniri spectaculoase, dar nu in ultimul rand, calitatea de a juca cel mai bun tenis al sau atunci cand a contat cel mai mult.

Pe langa titlul de la Roland Garros, romanca a mai castigat turneele de la Shenzhen si Montreal, jucand si finale la Australian Open, Roma si Cincinnati. Doar Petra Kvitova are mai multe titluri in 2018 (cinci), dar nicio castigatoare de Grand Slam din acest an nu a jucat mai mult de o finala majora, cu exceptia ei, la Melbourne. Halep si-a incheiat sezonul prematur, cu abandon la Beijing si retrageri de la Moscova si Singapore, unde s-a calificat pentru a cincea oara consecutiv la Turneul Campioanelor.

Halep (27 ani) incheie anul cu un bilant de 46 de victorii si 11 infrangeri si va fi pentru al doilea an consecutiv pe primul loc la final de sezon, scrie Agerpres.

Simona Halep va primi si un premiu special, fiind singura jucatoare care s-a calificat pentru cele cinci editii ale Turneului Campioanelor de la Singapore. De anul viitor, WTA Finals va avea o alta gazda.

Celelalte contracandidate la titlul de jucatoarea anului in circuitul WTA au fost castigatoarele de Grand Slam din 2018, daneza Caroline Wozniacki (Australian Open), germanca Angelique Kerber (Wimbledon) si japoneza Naomi Osaka (US Open), alaturi de cehoaica Petra Kvitova.

La categoria ''Newcomer of the Year'' (nou-venita anului) s-a impus belarusa Arina Sabalenka, celelalte candidate fiind romanca Mihaela Buzarnescu, jucatoare care a avut un sezon de exceptie, reusind sa intre in Top 20 WTA, inainte ca o accidentare sa o tina departe de circuit in aceasta toamna, americancele Amanda Anisimova, Daniele Collins si Sofia Kenin si belarusa Arina Sabalenka.0

Cea mai buna pereche a anului este cea alcatuita din cehoaicele Barbora Krejcikova si Katerina Siniakova, jucatoarea cu cel mai mare progres este olandeza Kiki Bertens, la ''Revenirea anului'' a castigat americanca Serena Williams, care nascut o fetita in urma cu un an, iar ucraineanca Elian Svitolina a castigat trofeul ''Jerry Diamond ACES'', pentru promovarea tenisului.

Halep domina o ancheta a celor mai bune lovituri din tenisul feminin, realizata de NY Times

Halep s-a impus la cinci din cele 13 categorii, fiind urmata de americanca Serena Williams, cu trei categorii castigate, australian Ashleigh Barty, cu doua, Sloane Stephens (SUA), Angelique Kerber (Germania) si Daria Kasatkina (Rusia), cate una.

Simona Halep, care a ratat participarea la Kremlin Cup (Moscova) si Turneul Campioanelor (Singapore), din cauza unei hernii de disc, a fost aleasa cea mai buna la lovitura de backhand (rever) cu doua maini, cel mai bun retur, cel mai bun passing shot, cea mai buna miscare si cea mai buna rezistenta. De asemenea, Halep a fost creditata cu un loc trei la cea mai buna a treia lovitura si cu mentiune la jocul mental.

La ancheta au participat peste 20 de antrenori, jucatori, fosti jucatori si analisti, potrivit NY Times.

Podiumurile anchetei:

1. Sloane Stephens (SUA)2. Naomi Osaka (Japonia)3. Madison Keys (SUA)mentiuni: Ashleigh Barty (Australia), Arina Sabalenka (Belarus)1. Simona Halep (Romania)2. Serena Williams (SUA)3. Caroline Wozniacki (Danemarca)mentiuni: Victoria Azarenka (Belarus), Jelena Ostapenko (Letonia)

Cel mai bun slice cu reverul

1. Ashleigh Barty (Australia)

2. Carla Suarez Navarro (Spania)

3. Daria Kasatkina (Rusia)

3. Anastasija Sevastova (Letonia)

mentiune: Magdalena Rybarikova (Slovacia)



Cel mai bun prim serviciu

1. Serena Williams (SUA)

2. Karolina Pliskova (Cehia)

3. Julia Goerges (Germania)

mentiuni: Naomi Osaka (Japonia), Madison Keys (SUA)

Cel mai bun serviciu doi

1. Serena Williams (SUA)

2. Ashleigh Barty (Australia)

3. Madison Keys (SUA)

mentiuni: Caroline Garcia (Franta), Arina Sabalenka (Belarus)



Cel mai bun retur la serviciu

1. Simona Halep (Romania)

2. Angelique Kerber (Germania)

3. Caroline Wozniacki (Danemarca)

mentiuni: Serena Williams (SUA), Garbine Muguruza (Spania)



Cel mai bun joc la fileu

1. Ashleigh Barty (Australia)

2. Barbora Strycova (Cehia)

3. Venus Williams (SUA)

mentiuni: CoCo Vandeweghe (SUA), Taylor Townsend (SUA)



Cel mai bun passing shot

1. Simona Halep (Romania)

2. Caroline Wozniacki (Danemarca)

3. Angelique Kerber (Germania)

mentiuni: Sloane Stephens (SUA), Serena Williams (SUA)



Cea mai buna a treia lovitura

1. Angelique Kerber (Germania)

2. Petra Kvitova (Cehia)

3. Simona Halep (Romania)

mentiuni: Caroline Wozniacki (Danemarca), Sloane Stephens (SUA)



Cea mai buna atingere

1. Daria Kasatkina (Rusia)

2. Anastasia Sevastova (Letonia)

3. Ashleigh Barty (Australia)

mentiuni: Su-wei Hsieh (Taiwan), Agnieszka Radwanska (Polonia)



Cea mai buna miscare

1. Simona Halep (Romania)

2. Caroline Wozniacki (Danemarca)

3. Sloane Stephens (SUA)

mentiuni: Angelique Kerber (Germania), Elina Svitolina (Ucraina)



Cel mai bun joc mental

1. Serena Williams (SUA)

2. Caroline Wozniacki (Danemarca)

3. Angelique Kerber (Germania)

mentiune: Simona Halep (Romania)



Cea mai buna rezistenta

1. Simona Halep (Romania)

2. Caroline Wozniacki (Danemarca)

3. Arina Sabalenka (Belarus)

mentiune: Angelique Kerber (Germania)