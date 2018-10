"A fost o decizie grea, desigur. Este intotdeauna dificil sa te retragi de la un turneu mare. De fapt, cred ca este pentru prima data in viata mea. Asa ca a fost o decizie dificila, dar este mai bine pentru sanatatea mea. Darren a fost suta la suta cu retragerea, deoarece era ingrijorat de spatele meu si este mai bine sa pui sanatatea pe primul loc, intotdeauna. El a spus asta intotdeauna de cand am inceput. Asa ca era mai sigur ca mine ca trebuie sa ma retrag. Apoi cand am auzit ca e de acord cu asta, mi-a fost mai usor sa iau decizia. Saptele meu nu este ok, nu m-am antrenat in ultimele patru saptamani. Nu sunt pregatita sa concurez la acest nivel, spatele e inca inflamat. Nu este usor sa merg pe teren si sa joc in acest moment.

E aceeasi problema la spate ca la Wuhan si am nevoie de o pauza ca sa se vidnece. Imi trebuie intre trei si patru saptamani de exercitii si faptul ca am avut o pauza este bine. Asa ca am destul timp acum sa fiu pregatita pentru anul viitor. Acest turneu este unul dintre cele mai importante, deoarece sunt numai opt jucatoare si arata cat de bine ai muncit in acest an. Este cu adevarat important si inseamna mult pentur mine, deoarece m-am calificat de cinci ori la rand. Ma simt trista ca nu pot concura, dar se intampla uneori. Din cazua formatului si pentru ca joci fiecare meci ca o finala, acest turneu este dificil de disputat si trebuie sa fii suta la suta de fiecare data", a declarat Simona Halep, pentru WTA Insider, potrivit stirileprotv.ro.