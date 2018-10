UPDATE 14:20 - "Am incercat tot ceea ce s-a putut pentru a fi pregatita, pentru ca doream sa joc la Moscova, dar din pacate, spatele imi provoaca dureri si nu vreau sa-mi asum vreun risc inutil. Desi retragerea e dezamagitoare stiu ca sanatatea mea e mai importanta. Am avut cateva zile minunate aici la Moscova si vreau ca turneul sa fie unul de succes", a scris Simona Halep pe Facebook.



"Intotdeauna mi-a placut sa joc la acest turneu si am amintiri foarte frumoase. Am venit aici ca sa vad daca sunt capabila sa joc, deoarece spatele meu nu este tocmai bine. Voi vedea cum ma trezesc marti, deoarece azi (luni, n. red.) am avut un antrenament mai tare. Voi vedea cum ma simt aici si apoi voi merge la Singapore. Am venit aici pentru ca imi place sa joc la Moscova si imi place sa ma plimb prin acest frumos oras", a spus jucatoarea din Constanta, citata de digi24.ro.

De asemenea, ea s-a aratat "foarte fericita" pentru faptul ca va termina anul pe primul loc in ierarhia WTA.



"Ma simt bine, sunt foarte fericita ca voi termina anul pe primul loc pentru a doua oara. A fost un an incredibil, cel mai bun din viata mea in materie de tenis. Sa termin anul pe primul loc in lume este ceva special si va ramane mereu in inima mea", a adaugat Halep.

"Statusul meu in Romania nu este unul usor, pentru ca avem o tara mica. In acest moment, nu avem multi jucatori care sa fie foarte buni in acest sport. Sunt recunoscuta peste tot pe strada, toata lumea vrea sa faca poze cu mine si sa ia autograf. Ma bucur de aceste momente, dar nu este usor de fiecare data, deoarece atunci cand ies in oras e dificil sa fiu singura sau sa am parte de liniste. Incerc sa iau tot ce este pozitiv din acest lucru si sa inteleg ca uneori trebuie sa platesti un pret pentru succes”, a mai marturisit ea.