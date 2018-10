''Buna tuturor. Voiam sa va ofer un update rapid. Am facut un RMN la spate si am aflat ca am hernie de disc. Voi discuta cu doctorii in zilele urmatoare, dar sper sa revin cat mai curand. Va voi tine la curent cu noutatile. Va multumesc pentru sustinere'', a scris Halep intr-o postare pe pagina sa de Facebook.



Halep a abandonat, duminica, in prima runda a turneului WTA de la Beijing, dotat cu premii totale de 8.285.274 dolari, dupa ce Ons Jabeur (Tunisia) castigase primul set cu 6-1, informeaza Agerpres.

Romanca (27 ani), afectata de problemele pe care le are la spate in ultima vreme, a renuntat dupa 32 de minute de joc.

Simona Halep a fost finalista anul trecut la Beijing, performanta sa ajutand-o sa urce in premiera pe primul loc in clasamentul WTA.

Halep a ajuns la patru infrangeri consecutive, dupa ce a pierdut finala de la Cincinnati, in primul tur la US Open si in turul al doilea la Wuhan.

Halep era programata sa joace la turneul de la Moscova (15-21 octombrie), pentru care ceruse un wild-card, si la Turneul Campioanelor, a carui ultima editie de la Singapore va avea loc intre 21 si 28 octombrie.