Celelalte candidate la acest titlu sunt olandeza Kiki Bertens, americanca Serena Williams si japoneza Naomi Osaka.

Simona Halep a fost desemnata anul acesta de doua ori cea mai buna jucatoare a lunii, in ianuarie si mai, Petra Kvitova s-a impus in februarie si iunie, Naomi Osaka in martie, Karolina Pliskova in aprilie, iar Angelique Kerber in iulie.

Fanii pot vota pe site-ul WTA in aceasta ancheta pana joi, iar castigatoarea va fi anuntata vineri, informeaza jurnalul.ro.