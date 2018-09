Jucatorul din Serbia este de parere ca arbitrul a gresit in momentul in care i-a pus un punct in plus jucatoarei Naomi Osaka.



"In opinia mea, arbitrul de scaun nu ar fi trebuit s-o impinga pe Serena la limita, mai ales intr-o finala de Grand Slam. El a schimbat cursul meciului, ceea ce nu era necesar, dupa parerea mea. Toti trecem prin emotii, mai ales cand luptam pentru un trofeu de Grand Slam. Serena stie ca o iubesc. Este atat de dedicata acestui sport, ma inspira pe mine si multi alti jucatori de tenis, atat fete, cat si baieti, din intreaga lume. Trebuie sa empatizam cu ea. Au fost multe emotii ieri (n.r. in finala feminina). Serena a plans, Naomi a plans, a fost foarte, foarte greu", a spus Djokovic, citat de realitatea.net.