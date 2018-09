''Stiam ca isi doreste cu adevarat Grand Slam-ul cu numarul 24, din acest motiv am cerut scuze. Toata lumea stie asta. Este in reclame, este peste tot.

Cand am intrat pe teren m-am simtit o persoana diferita, n-am mai fost fana Serenei. Am fost o jucatoare de tenis care intalnea o alta jucatoare. Dar cand am imbratisat-o la fileu... M-am simtit din nou un copil", a spus Osaka la conferinat de presa organizata dupa meci, potrivit ziare.com.

In egala masura, ea a tinut sa precizeze ca "si-a facut griji" pentru Serena dupa ce a vazut iesirile nervoase din timpul meciului.

La numai 20 de ani, Naomi Osaka a castigat primul titlu de Grand Slam din cariera.

