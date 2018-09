Fostul numarul 1 mondial si-a pierdut cumpatul de trei ori, de fiecare data fiind avertizata de catre arbitru. Primul incident a fost cand arbitrul Carlos Ramos a observat ca Patrick Mouratoglou i-a dat sfaturi din tribuna, ceea ce este interzis la turneele de Mare Slam, moment in care Serena Williams a subliniat ca mai degraba pierde decat sa triseze.

"Eu nu trisez pentru a castiga. Prefer sa pierd. Poate nu stii asta", a spus ea, citata de stirileprotv.ro.

You cannot continue to degrade a person and expect them not to finally pounce back. @serenawilliams has consistently displayed perseverance and grace but she is not to be made a fool of. “Let this be a remind to all... I don’t cheat to win, I’d rather lose.” #usopen pic.twitter.com/5Vwlebh7yx — Ryan Jamaal Swain (@RyanJamaal) September 8, 2018

Apoi, Serena a fost penalizata cu un punct dupa ce a dat cu racheta de pamant, cand Naomi Osaka A recuperat break-ul si a dus scorul la 3-3.

Un al treilea moment in care jucatoarea a fost din nou penalizata cu un game, a fost cand l-a numit "hot" pe arbitrul spaniol.

"Incredibil, de fiecare data cand joc aici, am probleme. Nu am primit sfaturi de la antrenor. Trebuie sa faci un anunt. Am o fiica si lupt pentru ceea ce e bine pentru ea. Imi datorezi niste scuze. Sa-mi ataci caracterul este gresit. Nu o sa mai arbitrezi niciodata o finala. Nu o sa mai fi niciodata pe teren cu mine cat timp o sa mai traiesc. Tu esti mincinosul. Spune-o! Spune ca iti pare rau! Cum indraznesti sa insinuezi ca trisez?", i-a spus ea arbitrului de scaun.



In total, Serena Williams a primit trei penalizari pentru "code violation", noteaza hotnews.ro

Nu totul s-a terminat aici, caci Serena a inceput sa aduca acuze de sexism la venirea oficialilor.



"Imi stii caracterul. Nu e corect. Sa pierd un punct pentru ca am zis asta, nu e corect. Cati barbati fac asta? (n.r. jucatori din circuitul ATP) Sunt o gramada de barbati care spun o gramada de lucruri. Asta se intampla pentru ca sunt femeie si nu e corect".

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

"Ramos a sustinut ca trisez, iar eu nu trisam. Am vazut barbati spunandu-le multe lucruri arbitrilor de scaun. Eu lupt pentru drepturile femeilor si pentru egalitate. Faptul ca dupa ce au am spus ‘hot’ mi-a luat un game m-a facut sa ma simt ca a fost o atitudine sexista. Nu i-a luat niciodata un game unui barbat pentru ca l-a facut ‘hot’. Pentru mine este ceva de neinteles. Dar voi continua sa lupt pentru femei si sa lupt pentru egalitate. De exemplu Cornet ar fi trebuit sa isi poata schimba tricoul fara sa fie amendata. Este revoltator",

Judge for yourself, was @serenawilliams out of line and deserved that violation from the umpire in her 2 - 6 & 4 - 6 loss to @Naomi_Osaka_ in their @usopen final. #USOpen #Tennis. pic.twitter.com/OcbNGOSg6T — Thabiso Sithole (@ThabisoSithole) September 8, 2018

a spus Williams apoi in conferinta de presa.