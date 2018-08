''Dimineata (luni dimineata, n. red.) am decis ca e dificil sa ies din nou pe teren. Am avut doua saptamani extraordinare. Nici nu ma asteptam ca aceste saptamani sa fie asa bune si imi doream sa joc aici (la New Haven), din acest motiv am cerut si wild card. Mi-a fost dificil sa iau decizia de a nu juca, dar trebuie sa ma odihnesc'', a spus jucatoarea din Constanta, citata de antena3.ro.

Sportiva a mentionat ca resimte o accidentare la tendonul lui Ahile de la piciorul drept: ''Sunt dezamagita ca trebuie sa ma retrag din turneu, dar ma simt obosita si m-a durut tendonul lui Ahile. Am titlul castigat aici si e placut sa revin de fiecare data, dar, din nefericire, nu pot juca in acest an''.