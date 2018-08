Meciul, care a durat doua ore si noua minute, a fost extrem de echilibrat, insa, din pacate sportiva noastra a pierdut pentru a treia oara finala.

"E a treia finala pierduta, imi pare rau ca am pierdut, iubesc acest turneu si mi-as fi dorit sa castig. Multumesc tuturor celor care m-au sprijinit. Am fost foarte obosita in aceasta saptamana, dar a fost placut sa joc in fata acestor fani minunati. Bineinteles, vreau s-o felicit pe Kiki, a jucat extraordinar si merita sa castige acest trofeu. Multumiri sponsorilor, a fost un saptamana grozava si sper sa ma intorc la anul.

Multumesc echipei pentru sprijin. N-a fost sa fie astazi, dar cu siguranta vor mai urma alte finale in viitor", a spus Simona Halep, la festivitatea de la finalul meciului, citata de gsp.ro.

“I’ve lost three finals here, but maybe I will able to win one at this tournament because I love to play here.”@Simona_Halep speaks after an epic @CincyTennis final. pic.twitter.com/WVnfkuPoPm