Meciul a fost intrerupt din pricina conditiilor meteo nefavorabile, jocul reluandu-se de la scorul 4-6, 6-3, 4-3, jucatoarea din Constanta castigand sase din cele opt puncte jucate.

In urmatoarea faza, Simona Halep o va infrunta pe Ashleigh Barty (locul 16 WTA), jucatoarea din din Australia pe care sportiva noastra a intalnit-o chiar saptamana trecuta la Montreal si pe care a invins-o cu 6-4, 6-1, noteaza ziare.com.

Game, Set, Match @Simona_Halep 💪

The world No.1 is safely through to round of 16 with 4-6 6-3 6-3 win over Tomljanovic. She'll be back in action this evening to face off with Barty. #CincyTennis pic.twitter.com/SVWfVUFAl9