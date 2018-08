"Si eu am avut declaratii d-astea, mai deplasate, dar nu stiu de ce spune (n.r. - Patrick Mouratoglou) treaba asta. Probabil ca are probleme ca nu mai e numarul 1 (n.r. - Serena Williams) si e altcineva. Si cred ca nu o sa mai fie niciodata numarul 1 dupa mine. A spus-o si domnul Tiriac, daca cineva e gras, e gras. Ce sa-i facem? E vina noastra daca ea a vrut sa inceapa mai repede inainte sa piarda kilogramele pe care le-a pus in timpul sarcinii? Nu e vina noastra", a declarat Nastase, la Pro X, potrivit News.ro.

El a comentat astfel o afirmatie a antrenorului Serenei Williams, Patrick Mouratoglou, care a declarat ca aproape nimeni nu stie cine e numarul 1 mondial acum.