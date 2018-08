"Este minunat sa pot vorbi din nou la ceremonia de premiere, din postura de castigatoare. Simt ca mi-am atins cel mai bun nivel de joc chiar daca am venit dupa o pauza lunga. Ma simteam aproape moarta dupa prima zi, dar am luptat. Sloane, este o placere sa joc cu tine, ma faci mereu sa joc cat mai bine. Staff-ului meu vreau sa-i transmit ca am fost putin nebuna in teren azi, iertati-ma, dar hai sa mai facem asta, e minunat", a spus Simona Halep, citata de digi24.ro.

Jucatoarea romana de tenis a castigat turneul WTA de la Montreal, dotat cu premii totale de 2,82 milioane dolari americani, duminica, dupa ce a invins-o in finala pe americanca Sloane Stephens cu 7-6 (6), 3-6, 6-4.