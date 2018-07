Fost numar 1 mondial, in prezent pe locul 21 dar care va urca luni pe locul 10 in urma acestui rezultat, Djokovic, 31 de ani, a obtinut cel de-al patrulea trofeu in turneul londonez, primul de Mare Slem dupa mai bine de doi ani, dominandu-si adversarul, situat pe locul 8 ATP, care venea insa dupa o semifinala-maraton, de 6 ore si 36 de minute, castigata in fata americanului John Isner.

Sarbul isi adjudeca cel de-al 13-lea trofeu major al carierei, dupa ce nu mai atinsese o semifinala de Mare Slem din septembrie 2016, cand a pierdut finala de la US Open in fata elvetianului Stan Wawrinka. Djokovic nu a mai castigat un turneu de un an, de la victoria inregistrata la Eastbourne in iulie 2017.

Novak Djokovic a mai castigat turneul de la Wimbledon in anii 2011, 2014 si 2015, scrie Agerpres.

Kevin Anderson, 32 de ani, s-a aflat duminica la a doua sa finala de Mare Slem, dupa ce cea de la US Open, anul trecut, fiind primul sud-african care a jucat finala la Wimbledon in ultimii 97 de ani.