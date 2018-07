''Les Bleus'' au jucat a treia lor finala, dupa cea din 1998, in care au invins Brazilia, si dupa cea pierduta in 2006 in fata Italiei. Echipa lui Deschamps se incununeaza campioana mondiala la doi ani dupa ce a pierdut finala EURO 2016, pe teren propriu, in fata Portugaliei.

Francezii si-au facut jocul lor obisnuit, pragmatic, castigand prin golurile marcate de Mario Mandzukic (18, autogol), Antoine Griezmann (38 - penalty), Paul Pogba (59) si Kylian Mbappe (65), in timp ce pentru croati au punctat Ivan Perisic (28), Mario Mandzukic (69), scrie Agerpres.



Croatia si-a depasit performanta din 1998, cand cucerea medaliile de bronz, dar a fost lipsita de sansa, oferind practic cadou adversarei primele doua goluri, au autogol si un penalty. Echipa lui Dalic a platit si tribut oboselii acumulate dupa ce in cele trei meciuri anterioare a jucat prelungiri.

Franta, cu o medie de varsta de 26 ani si 10 zile la startul competitiei (14 iunie), a devenit cea mai tanara campioana mondiala de la Brazilia 1970, sud-americanii avand atunci o medie de 25 de ani si 5 zilei.

Deschamps a devenit al treilea om care castiga Cupa Mondiala atat ca jucator, cat si ca antrenor, dupa Mario Lobo Zagallo si Franz Beckenbauer. Brazilianul Zagallo a castigat, ca jucator, titlul mondial cu Selecao in Suedia 1958 si Chile 1962, iar apoi a condus nationala "Canarinha" la victorie in Mexic 1970, avand si o finala pierduta in 1998. Germanul Beckenbauer a participat la doua finale ca jucator, in Anglia 1966; pierduta in fata echipei gazda, si Germania 1974, pe care a castigat-o. Ca selectioner, el a condus Nationalmannschaft in finalele din Mexic 1986, pierduta in fata Argentinei lui Maradona, si Italia 1990, castigata in fata acelorasi adversari.



Croatia a inceput mai bine jocul si a presat, insa prima oportunitate a venit in min. 15, cand centrarea Perisic lui in fata portii a fost respinsa de Umtiti.

Franta a reusit sa deschida scorul in min. 18, cand Grizemann a executat o lovitura libera de la 25-26 metri, iar Mandzukic a deviat balonul in propria poarta.

Croatii nu s-au clatinat si au cautat egalarea, iar Vida (21) a reluat cu capul peste poarta la centrarea lui Modric. Acelasi Vida l-a blocat excelent pe Mbappe (23), in situatie buna de atac. Croatia a fost periculoasa in min. 24, Mandzukic a centrat in careu, dar Rakitic a reluat din voleu mult peste poarta.

Croatia a egalat in min. 28, prin Perisic, cu un sut din careu, dupa o minge asezata de Vida.

Franta a trecut din nou in avantaj, in min. 38, cand Griezmann a marcat din penalty, dupa un hent comis de Perisic, la care arbitrul Pitana a consultat sistemul video.

Croatii au dominat finalul primei reprize, dar Mandzukic a fost neatent dupa o reluare slaba din care a lui Rebic (40), Lovren (43) a tras din careu, dar Pogba a acordat corner, iar Vida (min. 45+1) a trimis pe langa poarta din centrarea lui Rakitic.

In partea secunda, Griezmann a sutat de la 24 de metri, dar Subasic a retinut (47).

Croatii au avut o situatie buna de egalare, dar Lloris a respins peste transversala sutul lui Rebic (48), bine angajat de Rakitic. Lloris (49) a avut o iesire oportuna, in fata lui Mandzukic.



Mbappe (52), lansat de Pogba, l-a depasit pe Vida, dar sutul sau a fost blocat de Subasic.

Franta s-a desprins in min. 59, dupa ce Pogba a marcat cu un sut din marginea careului, dupa o prima tentativa blocata. Croatii au acuzat lovitura si Brozovic (61) a respins salvator din 6 metri, din fata lui Griezmann. ''Les Bleus'' au transat disputat dupa golul lui Mbappe (65), marcat cu un sut de la 25 de metri, portarul Subasic fiind din nou prins pe picior gresit. Kylian Mbappe, la varsta de 19 ani si 207 zile, a devenit al doilea cel mai tanar marcator intr-o finala de Cupa Mondiala, dupa Pele, care a marcat o dubla in finala cu Suedia, din 1958, la doar 17 ani.

Croatia a redus din diferenta (69), dupa ce portarul Lloris a comis o gafa uriasa, iar Mandzukic a trimis in poarta

Rakitic a mai avut doua incercari (78, 89), dar nu a nimerit poarta in niciunul din cazuri.

Francezii au mai avut si ei doua sanse, dar Subasic a retinut mingea trasa de Fekir (87), iar Pogba a luftat din careu (90+3).

Franta s-a impus meritat in finala de la Moscova, in ciuda faptului ca echipa Croatiei a avut o posesie superioara (61%) si a dominat la alte cateva capitole statistice. Finala a fost una dintre cele mai spectaculoase jucate in ultimii zeci de ani.

In 1998, Franta invingea Croatia cu 2-1 in semifinalele editie din Hexagon, iar apoi isi adjudeca trofeul.

Finala de la Moscova a fost meciul cu numarul 900 din istoria Cupei Mondiale. Franta a jucat si primul meci al competitiei, invingand Mexicul cu 4-1 la editia inaugurala, din 1930. De asemenea, a fost a noua finala europeana a competitiei. Croatia este a doua echipa care joaca finala dupa ce a trecut de un baraj de calificare, prima fiind Germania in 2002.

Franta - Croatia 4-2 (2-1)

Au marcat: Mario Mandzukic (18, autogol), Antoine Griezmann (38 - penalty), Paul Pogba (59), Kylian Mbappe (65), respectiv Ivan Perisic (28), Mario Mandzukic (69).

Moscova, Stadionul Lujniki: 78.011 spectatori

Cupa Mondiala FIFA 2018, finala

Au evoluat echipele:

Franta: 1. Hugo Lloris (capitan) - 2. Benjamin Pavard, 4. Raphael Varane, 5. Samuel Umtiti, 21. Lucas Hernandez - 6. Paul Pogba, 13. Ngolo Kante (15. Steven Nzonzi, 55) - 10. Kylian Mbappe, 7. Antoine Griezmann, 14. Blaise Matuidi (12. Corentin Tolisso, 73) - 9. Olivier Giroud (18. Nabil Fekir, 81). Selectioner: Didier Deschamps.

Rezerve neutilizate: 16. Steve Mandanda, 23. Alphonse Areola - 19. Djibril Sidibe, 3. Presnel Kimpembe, 17. Adil Rami, 22. Benjamin Mendy, 8. Thomas Lemar, 20. Florian Thauvin, 11. Ousmane Dembele.

Croatia: 23. Danijel Subasic - 2. Sime Vrsaljko, 6. Dejan Lovren, 21. Domagoj Vida, 3. Ivan Strinic (20. Marko Pjaca, 82) - 7. Ivan Rakitic, 11. Marcelo Brozovic - 18. Ante Rebic (9. Andrej Kramaric, 71), 10. Luka Modric (capitan), 4. Ivan Perisic - 17. Mario Mandzukic. Selectioner: Zlatko Dalic.

Rezerve neutilizate: 1. Dominik Livakovic, 12. Lovre Kalinic - 5. Vedran Corluka, 13. Tin Jedvaj, 15. Duje Caleta-Car, 22. Josip Pivaric, 8. Mateo Kovacic, 19. Milan Badelj, 14. Filip Bradaric.

Arbitru: Nestor Pitana; arbitri asistenti: Hernan Maidana, Juan Pablo Belatti (toti din Argentina); arbitru de rezerva: Bjorn Kuipers (Olanda); arbitru asistent de rezerva: Erwin Zeinstra (Olanda)

Arbitru video: Massimiliano Irrati (Italia); arbitri asistenti video: Carlos Astroza (Chile), Mauro Vigliano (Argentina), Danny Makkelie (Olanda)

Cartonase galbene: Kante (27), Lucas Hernandez (41), Vrsaljko (90+2).