''Voi continua acest drum. Nu stiam acum cateva luni de zile unde eram, unde as putea fi, cum as putea reveni. Aceste doua saptamani mi-au aratat ca pot concura, chiar daca va fi un drum lung pentru a putea vedea din nou lumina. Am facut un pas gigant la Wimbledon care mi-a demonstrat ca pot lupta pentru titluri de Mare Slem si o voi face. Este doar inceputul'', a declarat americanca, citata de digi24.ro.

Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber a castigat, sambata, finala feminina a turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a invins-o in doua seturi simetrice, 6-3, 6-3, pe americanca Serena Williams.