Kerber, 30 de ani, numarul 10 WTA si cap de serie 11 la acest turneu, a cucerit pentru prima data titlul la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al carierei sale, dupa doar o ora si 6 minute de joc, intr-un meci pe care l-a dominat autoritar.

Pentru jucatoarea din Germania a fost a doua finala londoneza, ea pierzand in 2016 chiar in fata invinsei de astazi. Angelique Kerber a disputat astfel a patra ei finala de Grand Slam, dupa ce a obtinut titlul la Australian Open si US Open in 2016, scrie Agerpres.

Serena Williams, 36 de ani, a disputat sambata prima ei finala de la revenirea in competitii, dupa ce a nascut, in urma cu zece luni. Williams, locul 181 WTA si cap de serie 25, a inregistrat pana acum 7 succese la Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016), ea evoluand in ultimul act in zece editii ale turneului.

In semifinale Kerber trecuse de letona Jelena Ostapenko, cap de serie 12, cu 6-3, 6-3, dupa o ora si opt minute de joc, in timp ce Williams o invinsese pe germanca Julia Goerges, cap de serie 13, cu 6-2, 6-4 dupa o ora si zece minute de joc.