Belgia, o echipa mai talentata, a meritat victoria, obtinuta gratie golurilor lui Thomas Meunier (minutul 4) si Eden Hazard (82).

"Diavolii rosii" au imbunatatit astfel cea mai buna performanta a lor la un Mondial, locul 4 la editia din 1986 (2-4 cu Franta dupa prelungiri). La turneul final din Rusia, Belgia a fost eliminata in semifinale de Franta (0-1), dupa ce a trecut in sferturi de Brazilia (2-1).

Anglia, campioana mondiala din 1966, a mai jucat o singura data finala mica, in 1990, cand s-a inclinat in fata Italiei (1-2). La CM 2018, englezii au pierdut in semifinale in fata Croatiei (1-2 dupa prelungiri).

Thomas Meunier, care a ratat semifinala cu Franta din cauza unei suspendari, a deschis scorul la prima actiune periculoasa a Belgiei, in minutul 4, dupa ce Romelu Lukaku l-a lansat pe Nacer Chadli pe flancul stang, scrie Agerpres.

De Bruyne a avut o mare sansa de gol pentru Belgia, in min. 12, iar cinci minute mai tarziu Lukaku a preluat gresit.

Anglia, care a fost lipsita de luciditate si de finete in atac, mai ales in prima repriza, a ratat egalarea in min. 23, prin Kane, la pasa lui Sterling.

Echipa antrenata de Roberto Martinez a ramas periculoasa si Stones a blocat sutul lui Hazard (34), iar Alderweireld a trimis peste poarta la cornerul care a urmat.

Anglia a evoluat mai bine in actul secund

Kane a fost din nou aproape de egalare (54).

Doua minute mai tarziu, Lukaku nu a profitat de pasa lui De Bruyne. Lukaku, cel mai bun marcator al echipei sale la acest turneu, cu patru goluri, a avut un meci slab si a fost inlocuit de Mertens (60).



Meunier a urcat din nou in atac, insa Delph a indepartat pericolul (62).

Englezul Eric Dier a avut o ocazie uriasa, Alderweireld, colegul sau de la Tottenham, salvand de pe linia portii (70). Dier a fost din nou periculos la una din fazele urmatoare (73), iar dupa un minut a fost imitat de Maguire.

Mertens a incheiat cu o executie nefericita un contraatac spectaculos (76). Un alt contraatac al Belgiei i-a permis portarului Pickford sa se remarce la sutul lui Meunier (80).



Un nou contraatac rapid s-a incheiat cu golul lui Eden Hazard (82).

Harry Kane, golgheterul competitiei, cu sase goluri, nu a avut o partida prea reusita.

Selectionerul Angliei, Gareth Southgate, a efectuat cinci modificari in unsprezecele de start fata de semifinala impotriva Croatiei. Echipa sa de start a avut o medie de varsta de 25 de ani si 174 de zile, aceasta fiind cea mai tanara nationala a Albionului aliniata la Cupa Mondiala, potrivit site-ului FIFA.

Gratie golului lui Meunier, Belgia are zece marcatori diferiti la aceasta editie a CM, egaland recordul stabilit de Franta in 1982 si Italia in 2006.

Belgia este echipa care a inscris cel mai mult la acest turneu, 16 goluri, in timp ce Anglia a punctat de 12 ori.

Cele doua echipe s-au intalnit si in ultimul meci din faza grupelor, cand "diavolii rosii" s-au impus cu 1-0 prin golul lui Adnan Januzaj.

Belgia - Anglia 2-0 (1-0)

Au marcat: Thomas Meunier (4), Eden Hazard (82)

Sankt Petersburg, stadionul Sankt Petersburg: 64.406 spectatori

Cupa Mondiala FIFA 2018, finala mica

Au evoluat echipele:

1. Thibaut Courtois - 2. Toby Alderweireld, 4. Vincent Kompany, 5. Jan Vertonghen - 22. Nacer Chadli (3. Thomas Vermaelen, 39), 15. Thomas Meunier, 17. Youri Thielemans (19. Mousa Dembele, 78), 6. Axel Witsel, 7. Kevin De Bruyne - 9. Romelu Lukaku (14. Dries Mertens, 60), 10. Eden Hazard (capitan). Selectioner: Roberto Martinez.

Rezerve neutilizate: 12. Simon Mignolet, 13. Koen Casteels - 23. Leander Dendoncker, 20. Dedryck Boyata, 8. Marouane Fellaini, 11. Yannick Carrasco, 16. Thorgan Hazard, 18. Adnan Januzaj, 21. Michy Batshuayi.

Anglia: 1. Jordan Pickford - 16. Phil Jones, 5. John Stones, 6. Harry Maguire - 12. Kieran Trippier, 21. Ruben Loftus-Cheek (20. Dele Alli, 84), 17. Fabian Delph, 4. Eric Dier, 3. Danny Rose (7. Jesse Lingard, 46) - 10. Raheem Sterling (19. Marcus Rashford, 46), 9. Harry Kane (capitan). Selectioner: Gareth Southgate.

Rezerve neutilizate: 13. Jack Butland, 23. Nick Pope - 15. Gary Cahill, 22. Trent Alexander-Arnold, 2. Kyle Walker, 18. Ashley Young, 8. Jordan Henderson, 14. Danny Welbeck, 21. Ruben Loftus-Cheek, 11. Jamie Vardy.

Arbitru: Alireza Faghani; arbitri asistenti: Reza Sokhandan, Mohammadreza Mansouri (toti din Iran); arbitru de rezerva: Malang Diedhiu (Senegal)

Arbitru video: Mark Geiger (SUA); arbitri asistenti video: Joe Fletcher (Canada), Bastian Dankert (Germania), Paolo Valeri (Italia)

Cartonase galbene: Stones (52), Maguire (78)