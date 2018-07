Meciul a durat o ora si 17 minute si chiar daca a condus cu 2-0 si apoi a fost egalata, jucatoarea din Constanta a preluat controlul jocului, reusind sa incheie fara probleme primul set si meciul.

In faza urmatoare, romanca urmeaza sa joace impotriva chinezoaicei Saisai Zheng, locul 126 WTA.



Simona Halep gets back to work. Solid opening round performance to get a 62 64 win over Kurumi Nara. Plays Zheng Saisai in the second round. #Wimbledon