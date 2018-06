"Am vazut ca Serena a refuzat un test antidoping, cum e posibil asa ceva? Cine e ea? De ce i se permite sa joace la Wimbledon dupa ce a refuzat un test antidoping? Nu e normal, englezii ar fi trebuit sa ii refuze participarea. Dar ea e americanca si ea nu se supune regulilor... Celelalte fete ar trebui sa se uneasca si sa nu se prezinte la Wimbledon pentru ca nu e fair play. Asa ar trebui, sa joace doar Serena, sa vedem daca le convine", a afirmat Nastase, potrivit Agerpres.

"Poate sunt nebun eu, dar ce inseamna sa refuzi un test antidoping? Inseamna ca poate ai luat ceva, nu? Eu altfel nu stiu ce sa inteleg din gestul asta. Toate celelalte jucatoare dau testele, iar ea refuza sau pleaca de acasa. M-am uitat si eu si n-am vazut niciun ziar din strainatate sa scrie, sa analizeze exact treaba asta cu refuzul Serenei. De ce nu scriu ziarele americane sau alea din Anglia nimic? Despre mine cand am deschis gura a vuit toata lumea asta", a adaugat primul numar 1 al clasamentului ATP.

Ilie Nastase crede ca Serenei Williams i se permite sa joace la Wimbledon din motive comerciale. "Asta este, ca totul se rezuma la bani. Ea poate sa joace la Wimbledon pentru ca este Serena. Ea trebuie sa fie la Wimbledon pentru ca altfel pleaca sponsorii. Eu nu vad alta explicatie. Dar chiar atat de puternica sa fie ea?", a mai spus Nastase.

Anul trecut, Ilie Nastase a fost judecat si sanctionat pentru ca a folosit cuvinte ''sexiste'' si ''rasiste'' in legatura cu sarcina Serenei Williams: "Vom vedea ce culoare va avea copilul. Poate ciocolata cu lapte?!".

Jucatoarea Serena Williams, de 7 ori invingatoare la Wimbledon, este cap de serie numarul 25 la editia din acest an, urmand sa intalneasca in primul tur pe olandeza Arantxa Rus.

Serena Williams a ratat un control inopinat al Agentiei americane antidoping (USADA), din cauza ca nu a fost gasita la domiciliul ei din Florida pe 14 iunie. Kelly Bush Novak, publicista fostului lider mondial, a confirmat stirea de pe website-ul Deadspin, privind faptul ca un ofiter de control al USADA a vizitat-o pentru un control inopinat in afara ferestrei de timp prevazute zilnic.

Williams, 36 ani, care a mai fost testata de trei ori in acest an, trebuie sa anunte USADA despre locatia ei intr-o perioada de o ora in fiecare zi, la alegerea ei, chiar si cand nu participa la turneele de tenis. Ofiterii de control nu au insa dreptul de a face vizite neanuntate in afara ferestrei stabilite de o ora, pentru ca altfel nu este garantata prezenta sportivului la locatia respectiva.

Deadspin a relatat ca ofiterul de control a sosit la locuinta Serenei Williams la ora 8,30 si a refuzat sa plece pana cand Serena nu era testata. El a plecat insa fara sa obtina o proba recoltata. Purtatorul de cuvant al USADA, Brad Horn, a precizat ca Serena a fost testata de trei ori in acest an si niciun test nu a fost pozitiv. Trei teste antidoping ratate de un sportiv sunt calificate ca o incalcare a codului antidoping.

Serena Williams, cu 23 de titluri de Grand Slam in palmares, a revenit in circuitul WTA in acest an, dupa ce a nascut in septembrie o fetita.