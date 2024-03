Elena Udrea a transmis un mesaj din pușcărie în care susține că o variantă mult mai avantajoasă ar fi angajarea deţinuţilor români.

De asemenea, Udrea spune că constructorii autostrăzii Pitești - Sibiu se plâng că nu au muncitori și caută forță de muncă în satele de pe traseul șantierului. Pentru că nu găsesc, au spus că vor apela la muncitori străini, însă nu se gândesc că pot angaja deținuți români.

„În loc să umplem țara cu africani și asiatici, nu mai bine am da de lucru zecilor de mii de condamnați, care stau fără să facă nimic în pușcării?

Este o varianta mult mai avantajoasă pentru angajatori, care ar obține forță de muncă mai sigură și la costuri mult mai mici, aducând astfel benefici atât penitenciarelor, care încasează o parte din salarii cât si deținuților.

Aceștia vor câștiga bani si zile deduse din pedepse, dar cel mai important, ei își vor menține capacitatea de muncă, se vor reabilita si integra mult mai bine si rapid in societate dupa eliberare.

Este necesară o abordare mai pragmatică la nivelul Ministerului Justitiei care sa aiba in vedere nu doar să umple pușcăriile din Romania și să mai facă altele noi cheltuind sute de milioane de euro, ci sa se ocupe de reintegrarea si reabilitarea deținuților, ceea ce ar reduce gradul mare de recidivă pe care il are Romania si ar combate infracționalitatea.

Este o bună idee sa se reintroducă pedeapsa cu executare la locul de muncă, atât de folosita si eficientă in trecut. Astfel in loc să ții zeci de mii de oameni buni de treaba in pușcării fără să îi pui să facă nimic, doar cheltuind 400.000.000€ anual cu întreținerea lor, mai bine ar fi sa ii pui sa isi indrepte greșelile muncind. In felul acesta nu ar mai fi nevoie sa aducem străini să ne construiască autostrăzile!", este mesajul transmis de Elena Udrea.