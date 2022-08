Cristi Brâncovean a cumpărat o tarla de aproape un hectar în Dumbrăvița, la o licitație organizată de ANAF în 2019. „A fost foarte ieftin, 6.000 de lei, iar primăria nu a manifestat niciun fel de interes”, a comentat Cristi Brâncovean pentru Observator.

Primăria nu a participat la genul acesta de licitații, a confirmat Horia Bugarin, primar Dumbrăvița. Timpul a trecut și a făcut ca șase dezvoltatori imobiliari să traverseze azi terenul lui Cristi Brâncovean ca să ajungă la construcțiile pe care le ridică.

Pentru a obține autorizație, au avut nevoie de acordul său. Proprietarul a cerut și a primit o taxă de servitute, cuprinsă între 1.200 și 1.700 de euro. De asemenea, tot proprietarul trebuie să își dea acordul inclusiv pentru introducerea utilităților.

Mai clar, bărbatul este dispus să cedeze primăriei terenul, dar cere la schimb un altul, în altă parte. În plus, vrea asigurări că drumul pe care îl cedează va fi făcut bine de primărie, în cel mult un an.

Trebuie menționat că legea îți interzice să încasezi taxă de servitute dacă drumul cu pricina este singurul pe care poți ajunge la proprietate, dar Cristi Brâncovean a găsit o hibă în legislație. El încheie contracte, prin firma lui, doar cu dezvoltatorii care construiesc case pe care ulterior le vând. Bărbatul afirmă că nu a îngrădit accesul niciunui proprietar și că nu încasează bani de la toată lumea.

În comună mai e o stradă „pe persoană fizică”, al cărei proprietar este un consilier județean din Caraș Severin.„Acum câţiva ani, am citit întâmplător un anunţ în Jurnal de Caraş-Severin, un ziar local, unde era un anunţ public, o invitaţie de participare la o licitaţie organizată de ANAF, regionala Timişoara”, a explicat Ionuț Popovici, proprietar de drum.

Întrebat cu cât a cumpărat strada, el a spus : „Suma este destul de mică, nu cred că are relevanță, mai relevant este că primăria Dumbrăvița știa de această situație”:

„Asta este o altă hibă legislativă, faptul că primăria nu are drept de preemţiune, pentru că imediat după ce noi am venit, am participat la toate licitaţiile şi, din păcate, anumite persoane, de rea-credinţă, deşi noi eram prezenţi şi am şi licitat, au licitat peste primărie”, a transmis Horia Bugarin, primar Dumbrăvița.

Cum se ajunge într-o asemenea situație? Simplu! Dacă un dezvoltator imobiliar nu vrea să plătească TVA-ul, de pildă, ANAF-ul pune sechestru pe terenurile sale. Dat fiind că loturile de case sunt deja vândute, drumul e cel care ajunge să fie scos la licitație publică pe sume infime.

Absurd este că drumul privat al consilierului din Caraș-Severin a fost asfaltat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL). Și alte opt străzi au fost asfaltate prin acest program, toate cu proprietar privat.

„Da, am fost şi eu surprins, pentru că eu nu am ştiut că cumpăr o stradă. Am aflat că este o stradă în momentul în care am mers cu un topometrist să identific terenul. Să ştiţi că nu sunt bucuros că am o stradă, pentru că nu mă ajuta cu nimic şi nici nu sunt mândru de asta”, a declarat Ionuț Popovici, proprietar de drum.