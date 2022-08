Un primar din Bihor a fost reclamat că a trucat rezultatele recensământului, de spaima că localitatea sa va fi comasată cu altele

„Sunt locuinţe care încă nu le-am găsit, dar sper să le găsesc. Am înţeles că a ieşit în jur la 150% populaţia Lugaşului şi trebuie refăcut din nou că n-ar fi în regulă", a declarat Monica Secară, recenzor, pentru Observator.

Sătean: Am înţeles că la fiecare casă sunt dublate numerele. Cel puţin dublate.

Reporter: Concret, ce s-a întâmplat în cazul tău? Tu locuieşti la numărul ... ?

Sătean: La numărul 355. Şi a apărut 355 per A şi per B.

Reporter: Şi în realitate?

Sătean: În realitate e 355.

„În curtea şcolii apăreau 209 C, 209 D şi 209 M. În condiţiile în care în realitate e 209 B. Atât. Deci practic în curtea şcolii mai apăreau trei case, trei ceva ... Trei numere", a spus Loredana Berzovan , director şcoală.

Verificările făcute în Lugașu de Jos l-au alarmat pe edil, care a publicat pe contul personal de Facebook un mesaj prin care îi îndeamnă pe localnici să nu vorbească cu recenzorii. Ulterior, pozele și mesajul au fost șterse. A rămas doar o adnotare în care acesta critică declarațiile directoarei școlii din sat, care „nici acum nu știe numărul administrativ al edificiului, lucru foarte trist...”

„Oamenii au fost foarte reticenţi cu privire la deschiderea uşii. Toţi au motivat că a fost primarul din casă în casă şi le-a spus să nu deschidă uşa. Din păcate am ajuns să ieşim în teren cu ajutorul echipajelor de Poliţie. Ne-am descurcat foarte greu", a declarat Gabriel Borbandi, director Direcția județeana de statistică Bihor.

„Din prima zi de postrecensământ, postrecenzorii au apărut la uşa cetăţenilor cu doi poliţişti. Mi se pare foarte deplasat. Eu zic că oamenii nu sunt infractori", a declarat Şorban Levente, primar Lugaşu de Jos.

Recenzorii primăriei sunt bănuiți că ar fi înregistrat oameni din alte localități la adrese care nu există. Primarul s-ar fi speriat că localitatea va fi comasată cu altele dacă are sub 5.000 de locuitori.

„Au venit cu intenţii destul de rele. Eu zic să ne împingă sub 5.000 de locuitori, ca să ne poată desfiinţa. Cam asta e ideea, zic eu", a declarat Levente Șorban, primar Lugașu de Jos.

„S-a discutat despre importanţa deosebită a acestei acţiuni, şi anume importanţa pe următorii 10 ani cu privire la finanţarea unităţilor administrati-teritoriale, cu privire la determinarea şi dezvoltarea localităţilor, cu privire la orice, inclusiv înfiinţări de şcoli. Cert este că, într-adevăr, sunt diferenţe", a declarat Romi Mihăescu, secretaretarul general al Institutului de Statistică Bucureşti.

