În urma schimbărilor aprobate, prețul pentru utilizarea unei tarabe, în cazul agenţilor economici, variază între 15-25 lei/zi şi 550 - 700 lei/lună, în funcție de dimensiunile acestora. Producătorii agricoli pot închiria o tarabă cu 200 de lei/lună. O vitrină cu cântar electronic pentru lactate costă 45 de lei pe zi şi 850 de lei/lună.

Parcarea ajunge să coste 4 lei/oră, iar un abonament pentru o parcare publică este de 150 de lei/lună. Pentru închirierea unui teren în exterior pentru vânzarea unor produse sezoniere (pepeni, varză, brazi, mărţişoare) prețul este de 6 lei/mp/zi, iar pentru vânzătorii de flori sau produse artizanale costul este de 10 lei/mp/zi.

Pentru a închiria o căsuță simplă comercianții trebuie să scoată din buzunar 750 lei/lună, iar pentru o căsuţă dublă - 1.200 lei/lună. Un loc de parcare pentru bicicletă costă 100 de lei pe an, ceva mai ieftin decât pentru o mașină.

Reprezentanţii Administraţiei Comerciale au declarat că prețurile au fost modificate ultima dată în 2005, iar prin această nouă decizie ele sunt actualizate în conformitate cu prețurile aprobate de celelalte primării de sector din București.

"Preţurile au crescut cam cu 45% faţă de 2005, în medie. Fiecare are variaţie separată. Tariful la parcare, de exemplu, a crescut de la 2,5 lei la 4 lei. Tariful la tarabe era 7,3 lei. (...) Am făcut un studiu de tarif comparativ cu celelalte sectoare şi cu celelalte pieţe din ţară şi am făcut o medie a lor, iar noi nu suntem nici cel mai sus, nici cel mai jos din Bucureşti", a precizat directorul Administraţiei Comerciale, Alexandra Crăciun.