Forțele Navale, explicație pentru întreruperea slujbei ținute de Ziua Marinei de către ÎPS Teodosie

Întrebat dacă s-a supărat, ÎPS a răspuns: „De ce să mă supăr, nu am voie să mă supăr. Îi compătimesc pe cei care au făcut asta pentru că înaintea lui Dumnezeu vor răspunde".

Totuși, Arhiepiscopia Tomisului a calificat incidentul produs în timpul slujbei oficiate de IPS Teodosie la Ziua Marinei din Portul Militar Constanţa drept „un gest fără precedent", iar Statul Major al Forţelor Navale a anunţat că regretă situaţia, precizând că a fost cauzată de „o defecţiune tehnică".

„Referitor la incidentul tăierii microfonului în timpul slujbei IP Teodosie, ArhiepiscopiaTomisului consideră că este un gest fără precedent şi aşteaptă de la organizatori un punct de vedere oficial asupra celor întâmplate", a transmis Arhiepiscopia Tomisului.

Statul Major al Forţelor Navale (SMFN) a reacţionat arătând că regretă situaţia creată, aceasta fiind cauzată de o „eroare de comunicare survenită între personalul tehnic care a asigurat desfăşurarea ceremoniei".

„Statul Major al Forţelor Navale, în calitate de instituţie organizatoare a ceremoniei de luni, 15 august, din Portul militar Constanţa, regretă situaţia creată pe timpul oficierii serviciului religios. Întreruperea amplificării sunetului pe timpul acestui moment a fost cauzată de o defecţiune tehnică a circuitului audio.

Din nefericire, această avarie nu a putut fi sesizată şi comunicată în timp util prezentatorilor ceremoniei. Aceştia nu aveau legatură vizuală cu locul de oficiere, interpretând întreruperea sunetului drept încheierea serviciului religios şi, astfel, au introdus următorul moment din ceremonial", se arată în poziţia transmisă de SMFN.

Instituţia menționează că, în cel mai scurt timp, conducerea SMFN va transmite către Arhiepiscopia Tomisului o informare oficială cu privire la cele întâmplate şi exprimă încă o dată regrete pentru eroarea de comunicare survenită între personalul tehnic care a asigurat desfăşurarea ceremoniei.

Declarațiile lui IPS Teodosie: „Mi-e milă de ce o să pățească aceia care au întrerupt slujba”

ÎPS Teodosie nu crede în varianta că a fost o greșeală tehnică și a afirmat, la scurt timp după eveniment, că a fost un lucru intenționat. Mai mult, ierarhul a transmis și un mesaj pentru cei care au organizat această manifestație.

„Eu am crezut că e o problemă tehnică. Încă mă pregăteam să rostesc rugăciunea să strig din răsputeri ca și cum aș fi avut microfon să audă toată lumea. Ne-am terminat rugăciunea încet, n-am lăsat rugăciunea neterminată, dar n-au ascultat-o militarii şi cei care ne-au urmărit în direct. Cred că au fost foarte derutați și triști. Esența slujbei era rugăciunea la care nu s-a mai dat voie.

Sigur că a fost intenționat, dar nu ştim cine l-a comandat. Noi am crezut că e greșeală, e defecțiune tehnică, așa am avut impresia. Niciodată n-a fost așa ceva. Am un mesaj de compătimire pentru că era rânduiala bisericii şi a lui Dumnezeu și a fost sfidat Dumnezeu și marinarii. Gestul ăsta e atât de absurd, că nu merită comentat.

Să-l comenteze cei ce au făcut această blocare, această întrerupere dacă au ce să comenteze. Eu nu lipsesc niciodată de la aceste ceremonii, dar niciodată n-a existat asemenea întrerupere bruscă, voită. Nu, nu are calificare. Eu mi-am dus rugăciunile la capăt. Trebuie să mă rog și pentru cei ce erau acolo și pentru cei ce au întrerupt.

De asta îi compătimesc că și ei sunt ai noștri, dar sau îndărătnici şi îmi e milă de ce o să pățească. Odată un polițist tot așa m-a întrerupt și a fost o obraznic și a venit personal să-şi ceară iertare că totul îi mergea pe dos. Mi-au spus 17 minute și trecuseră numai 10. Domnul ministru al Apărării când m-am întâmpinat mi-a spus că avem 17 minute, ori dacă vom cronometra vedem că nu sunt 17 minute”.

