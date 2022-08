Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a ținut să felicite tinerii din România printr-un mesaj pe pagina sa de Facebook. La data de 12 august este sărbătorită Ziua Internațională a Tineretului. Firea a afirmat că tinerii sunt puterea țării și părerile acestora sunt prețioase pentru ea.

Ministrul Familiei a menționat că una dintre cele mai mari realizări este Legea Tinerilor, un act care apără și îi susține pe tinerii din țară. Firea se ocupă în continuare de proiecte care implică tineretul și spune că împreună cu ei și cu ideilor lor vor reuși să schimbe lucrurile spre bine în România.

„Împreună am reușit una dintre cele mai mari realizări, aprobarea Legii Tinerilor. În sfârșit, există un document care îi apară și sprijină pe tineri, dar care obligă și autoritățile să le acorde acestora importanța cuvenită. Tot împreună vom reuși realizarea Strategiei naționale a tinerilor. Am aprobat deja două proiecte majore: Family Start - ajutorul financiar, sub forma unui credit garantat de stat, pentru familiile la început de drum și Student Invest - ajutorul financiar, sub forma unui credit garantat de stat, pentru studenții din România.”