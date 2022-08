Românii de bine. Studiu: 3 din 10 români fac voluntariat

Ziua Internațională a Tineretului este sărbătorită anual pe data de 12 august. Această zi are drept scop scoaterea în evidență a problemelor cu care se confruntă tinerii din zilele noastre și celebrarea potențialului și a reușitelor acestora. Tinerii sunt generația viitoare în care societatea își investește toate resursele pentru a continua să construiască un viitor frumos și pentru a aduce noi schimbări pentru generațiile mai în vârstă. Ziua de 12 august le reamintește tinerilor, dar și restul oamenilor cât de importanți sunt în societate și cât de mare este impactul acestora asupra viitorului. Potrivit unui studiu, tema voluntariatului în rândul românilor nu mai este atât de populară ca acum 10 ani. În prezent, doar 3 din 10 români preferă să facă voluntariat în mod activ pentru cauze sociale sau de mediu. În prezent, nu mai sunt gata să facă parte din proiecte gratis, să „piardă” timpul fără a fi răsplătiți. Însă voluntariatul este cea mai de preț experiență, cea mai bună oportunitate de a „gusta” din diverse domenii și de a face un bine cu propriile mâini pentru societate și planetă. Programele de voluntariat sunt solicitante, însă pline de emoții și experiență care va fi un plus în dezvoltarea oamenilor pentru societate.

Voluntariatul - experiența care ne servește în dezvoltarea personală

Voluntariatul nu este altceva decât o acțiune de interes public desfășurată din propria inițiativă pentru folosul comunității. În mare parte, această muncă nu este plătită, iar oamenii care fac voluntariat se aleg cu o experiență deosebită. Voluntariatul te poate face să înțelegi adevărata importanță a unor lucruri, te poate face mai empatic și mai util pentru societatea în care trăiești. Schimbările încep de la propria persoană, iar lumea în care trăiești se poate schimba în mai bine odată cu tine.

Activitatea de voluntariat se desfășoară în domenii precum: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, sistem medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, religios, sportiv, de protecție a mediului, activismul civic, situații de urgență, ajutorul umanitar și/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială.

Forme de voluntariat

Cea mai frecvent întâlnită formă de voluntariat este organizația nonprofit. Cele mai multe organizații de acest tip sunt cele de și pentru tineret. De exemplu: BEST - Board of European Students of Technology, AIESEC, Pentru Voi, AEGEE, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile LSFI, ATEFS. De asemenea, există organizații neguvernamentale care își desfășoară activitățile, total sau parțial, cu ajutorul echipelor de voluntari, precum: Fundația Tineri pentru Tineri, Asociația Română Anti-SIDA, Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală, Asociația Young Initiative, Asociația Salvați Copiii, Crucea Roșie Română, World Vision, SMURD, Asociația Generală a Inginerilor din România, AGLT - Asociația Grupurilor Locale de Tineret, TEAM - Together Everyone Achieves More.

Citeste si: Orlando Bloom face voluntariat în Moldova: „De la începutul...

Românii de bine. Studiu: 3 din 10 români fac voluntariat

Cel mai recent studiu legat de românii care fac voluntariat a fost realizat de Hunters, noua divizie de trenduri a companiei de cercetare Unlock Market Research. În urma studiului s-a ajuns la concluzia că doar 3 români din 10 fac voluntariat. Cele mai multe persoane care tind să facă voluntariat sunt copiii și tinerii, în special pentru acțiuni de reciclare și protejare a naturii. Doar 43% dintre români optează pentru un mediu cât mai curat și sănătos, iar unii afirmă că se simt vinovați pentru mizeria din jur.

Chiar și așa, românii sunt condiționați de partea financiară în acest aspect. Mulți dintre români nu mai fac voluntariat din cauza că aceste acțiuni nu sunt remunerate, se fac din propria inițaitivă și plăcere. Totodată, există tineri care tind să facă voluntariat pentru anumite experiențe sau beneficii de mai târziu, în special atunci când se angajează sau aplică la un program de studii în care acest lucru este luat în vedere.

Citeste si: Voluntariatul și beneficiile sale surprinzătoare

Voluntariatul devine o parte din viață pentru unele persoane, în special pentru cele care au trecut anterior prin experiențe nefericite și își doresc ca alți oameni să nu treacă prin experiența similară. Aici vorbim despre programele de voluntariat pentru abuzurile în familie, cercurile de dependență de alcool și substanțe narcotice, abuzuri sexuale, violență asupra animalelor, bullying-ul din școli.

Persoanele care ajung să iubească voluntariatul și să își dedice timp și suflet în astfel de programe ajung să trateze aceste acțiuni ca un job obișnuit. Prin intermediul voluntariatului, oamenii pot cunoaște alți oameni cu povești de viață uluitoare, își pot găsi calea în viață, se dezvoltă pe plan personal, capătă experiență, primesc plăcere de la lucrurile realizate cu propriile mâini și tind spre a schimba oamenii și societatea în care trăiesc în mai bine.

Citeste si: Cum pot stimula companiile spiritul civic al angajatilor

Care este cea mai puternică dorință a românilor

Potrivit studiului, românii se declară obosiți de tehnologie și sunt în căutare de relațiile reale cu oamenii, nu doar în mediul virtual. De aceea, 37% dintre români își limitează timpul petrecut pe tot felul de dispozitive electronice, evitându-le în a doua parte a zilei și în weekend-uri. 7 din 10 români simt că sunt afectați de consumul de tehnologie.

Totodată, 61% dintre românii au regăsit fericirea în cele mai simple lucruri, ca de exemplu ieșirile în aer liber, întâlnirile cu cei dragi, odihna în natură. Sociologii menționează că acest fenomenul este un revers al abuzului față de tehnologie și de dincolo de ecranele telefoanelor și a calculatoarelor.

Citeste si: Bon Jovi a deschis doua restaurante pentru cei fara posibilitati

Tot rezultatele studiului arată că românii își doresc mai mult timp liber în loc de banii câștigați, cu atât mai mult că angajații nu sunt mulțumiți de ceea ce le oferă patronii. Circa 55% dintre români spun că sunt gata să accepte să muncească pentru un salariu mai mic, dar să dispună de mai mult timp liber pentru viața personală.

Cea mai puternică dorință a 65% dintre români este de a-și încetini ritmul alert al vieții. Românii își doresc să se bucure mai mult de viață, să se odihnească mai mult, să petreacă timpul cu cei dragi, să călătorească și să facă doar lucruri care le aduce satisfacție.

Voluntariatul este o bună idee pentru odihna de la programul tău săptămânal sau rutina din viața ta. Chiar dacă vei fi epuizat fizic, din punct de vedere moral te vei simți odihnit și vei avea o groază de energie și idei, deoarece binele și ajutorul cu care contribui pentru a îmbunătăți această societate îți aduce plăcere și te va face să vrei să te implici și mai mult. Bunătatea este molipsitoare, iar voluntariatul este un mediu favorabil de dezvoltare a propriei persoane la orice vârstă.

Despre autor: