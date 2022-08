Scenariu 2050: Câți locuitori va mai avea România peste 30 de ani

Potrivit definiției Institutului Național de Statistică (INS), populația rezidentă reprezintă totalitatea persoanelor cu cetățenie română, străini și fără cetățenie, care au reședința obișnuită pe teritoriul României. În total, această populație are aproape 19 milioane de locuitori, ce stau în 8,5 milioane de locuințe.

Scăderea populației are consecințe dezastruoase pe plan economic, iar statisticile nu sunt deloc pozitive. Dacă această scădere va continua în următoarele decenii, România va avea, peste 30 de ani, sub 16 milioane de locuitori.

Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistică (INS), spune că în afara țării locuiesc cel puțin patru milioane de români.

"Am observat o tendință: orașele reședință de județ își reduc populația și crește populația din localitățile limitrofe. 600.000 de locuințe secundare nu sunt ocupate. Căutăm explicații, cum se poate întâmpla așa ceva", a spus Andrei recent, la un post de televiziune.

Explicația ar putea fi simplă: fie aceste locuințe sunt ”părăsite” de către românii care au plecat la muncă în alte țări, fie ele au fost cumpărate de către aceștia și date, neoficial, în chirie. Sau au rămas goale după ce proprietarii lor s-au mutat la periferiile orașelor sau chiar la sate. Din totalul românilor recenzați, 46%, ceea ce înseamnă 9,6 milioane, trăiesc în mediul rural.

„Sunt pesimist în ce priveşte evoluţia demografică. În 2020, la 143 de pensionari aveam 100 de copii sub 15 ani. Înseamnă dezechilibre majore la pensii şi pe piaţa muncii. Nu mai e piramida vârstelor, e o bază mică”, a precizat Tudorel Andrei, şeful INS.

Scăderea populației va avea consecințe dramatice pentru țara noastră.

Scăderea populației este confirmată și de către datele privind natalitatea, făcute publice de către INS. În primele 5 luni din acest an, au fost aduși pe lume aproape 65.000, cu aproape 20% mai puțini decât anul trecut, în același interval de timp. Numărul de nou-născuţi a fost anul trecut cel mai mic din întreaga istorie a României.

Declinul demografic afectează toate sectoarele economiei: PIB, buget, sustenabilitatea fondurilor de pensii, fondurile europene care se alocă în funcție de numărul de locuitori.

Nici directorul Centrului de Cercetări Demografice, Vasile Ghețău, nu este mai optimist.

"Anul trecut, scăderea naturală a atins 100.000 locuitori, față de 60.000 – 70.000 în alți ani. 100.000 de locuitori pierdere naturală într-un an este enorm pentru o populație de 19,2 milioane de locuitori. Dacă această scădere naturală se menține, de 100.000 pe an, probabil vom avea o migrație externă încă negativă la care se adaugă scădere naturală și avem o scădere totală 150.000 de locuitori pe an.

Este dramatic, iar perspectivele statistice și din surse internaționale reiese că populația era proiectată pentru mijlocul secolului între 15-16 milioane, depinde de ipoteza asupra migrației. Or, scăderea de anul trecut și sigur se va întâmplă și în acest an, toate aceste calcule trebuie refăcute, pentru că datele sunt previzibile, pentru mijlocul secolului vor fi și maidramatice. Depopularea ia dimensiuni din ce în ce mai dramatice. (...) Sunt sute de mii de cupluri care au luat decizia de a nu avea copii sau alte sute de mii care a decis să aibă un singur copil că decizie fermă", a spus Ghețău, potrivit digi24.ro.