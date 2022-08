Luni seara, la stația de metrou Titan a izbucnit un incendiu. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit de urgență cu șase autospeciale pentru a potoli flăcările. Angajații și călătorii au fost evacuați de urgență. Incendiu a pornit de la doi acumulatori care s-au aprins în camera tehnică din stația Titan.

Din fericire nicio persoană nu a avut de suferit în urma incendiului. Circulația trenurilor a fost oprită până la stingerea flăcărilor.

În urmă cu două săptămâni a avut loc un incident similar. Un tren care se deplasa de la Universitate spre Piața Romană a avut probleme tehnice și a fost retras în depou. Călătorii au fost evacuați în siguranță.

Reprezentanții ISU au transmis atunci că problema era la unul dintre vagoane, anume la sistemul de frânare.

Metrorex a transmis și un comunicat în care a precizat că de marți, circulația trenurilor va fi reluată în mod obișnuit.

„Metrorex informeaza ca astazi, 08.08.2022, la ora 22:13, in statia Titan a fost sesizata o degajare de fum fara flacara deschisa la un echipament de supraveghere a instalatiei de iluminat local. Sistemele de avertizare au functionat, fapt ce a permis interventia operativa a echipelor Metrorex si ISU. Mentionam ca siguranta calatorilor nu a fost pusa in niciun moment in pericol, iar circulatia trenurilor de metrou nu a fost afectata. Precizam ca maine, 09.08.2022, graficul de circulatie va fi reluat fara modificari.”