Bilanțul incidentelor de la Untold

Sâmbătă seară, un jandarm aflat în timpul liber s-a bătut cu un agent de securitate de la festival până când ambii au fost scoși de forțele de ordine în afara stadionului. Tot pe Cluj Arena, mai mulți tineri s-au luat la bătaie din senin, aducând panică în rândul spectatorilor.

Peste 100 de persoane au încercat să intre cu substanțe interzise la festival, însă au fost oprite la timp de organizatori. În total, în cele patru zile de distracție, aproximativ 400 de mii de oameni au trecut pragul celui mai mare festival din România, pentru a-i vedea pe cei 200 de artiști care au performat pe cele 8 scene. Finalul ediției cu numărul 7 Untold a fost memorabil. Tot stadionul s-a bucurat de un joc impresionant de lumini și de un foc de artificii grandios.

Tujamo a fost cel care a încheiat petrecerea din acest an pe scena principală.„Îmi amintesc prima dată când am fost aici, la prima ediţie. Nu ştiam nimic despre festival. Credeam că e un festival obişnuit, de 10 mii de oameni. Când am ieșit pe scenă și am privit în mulțime, am fost pur și simplu uimit. Festivalul a devenit mai bun, crește de la an la an tot mai mult”, a spus Tujamo.

Ediția de anul viitor le promite fanilor și mai multă distracție, alături de cei mai cunoscuți artiști.

Câți bani a adus Untold în Cluj-Napoca?

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat că în oraș au intrat direct și indirect peste 50 de milioane de euro datorită festivalului Untold. Oficialul a menționat că acest eveniment muzical, cât și Electric Castle, dar și Festivalul Internațional de Film Transilvania, contribuie la atragerea unui număr mare de turiști.

Citeste si: Bilanț MAI pentru weekendul de Rusalii

Emil Boc a declarat, duminică seara, la Digi 24, că a fost nevoie de rebranduirea Clujului pentru atragerea turiștilor. „În aceste zile România este împărţită la mare sau la Cluj. Noi încheiem în această seară acest festival, România rămâne la mare pentru că este o parte extraordinară a acestei ţări, noi, clujenii nu avem mare şi atunci a trebuie să ne branduim oraşul pe alte lucruri care să ne poată aduce turişti, Electric Castle, Festivalul Internaţional de Film Transilvania şi în topul piramidei Untoldul, ne ajută să întreţinem mai bine de două luni dimensiunea artistică, dimensiunea de turism a oraşului”, a afirmat Emil Boc.

Întrebat dacă au venit bani la buget datorită festivalului Untold, acesta a răspuns: „Avem o analiză din 2019 care arată că în oraş au intrat direct şi indirect undeva în jur de 50 de milioane de euro. Probabil că această ediţie fiind cea mai numeroasă şi cea mai consistentă probabil că această sumă este şi mai mare. Dincolo de taxele şi impozitele locale care se plătesc sunt aceste resurse financiare pe orizontală care intră în oraş. Vibe-ul pe care îl aduce acest festival, tinereţea, entuziasmul şi mesajul pe care îl dă lumii că tinerii care vor conduce lumea asta peste 10, 20, 30 de ani se întâlnesc stau împreună, vor învăţa să colaboreze şi nu să se războiască”.

Citeste si: Bilanț COVID-19 în România: 366 cazuri noi în ultimele 24 de ore

Despre autor: