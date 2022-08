Scumpirile persistă. Legumele românești de sezon ne costă mai mult cu 50% față de anul trecut

Sorin Cristea cultivă roșii, ardei și fasole într-o localitate de lângă București. Bărbatul spune că nu a avut altă variantă decât să crească prețurile. Luna trecută, el vindea kilogramul de roșii cu 4-5 lei, iar acum este aproape dublu. Asta și pentru că subvențiile de la stat încă nu au ajuns.

„Este un preţ acceptabil la 7-8 lei kilogramul de roşii. Nu au bani cumpărătorii şi cum spun că este scump, dar nu este. S-au scumpit toate alea. Curentul, motorina, tot ce folosim noi s-au scumpit”, a declarat el pentru Observator.

Și kilogramul de ardei costă dublu față de anul trecut. Sorin Cristea îl vinde cu 10 lei. „Mai mult faţă de anul trecut. O să fie mai scumpe şi asta pentru că şi investiţia noastră este mult mai scumpă. Cu scumpirile din ultimul timp, au crescut toate. Să putem avea profit, trebuie să scumpim şi noi produsele”, a completat legumicultorul.

Comercianții, însă, nu pot lăsa la preț, chiar dacă vânzările au mai scăzut. „Prețurile sunt scumpicele. Dat 7 sau 10 lei un kilogram de roșii, nu cred că este mult la ce e afară”, a spus Ionel, comerciant.

„Pornește de la 8 la 12 lei, în functie de soiul de roșie. Le vom mânca pe cele din import. Acum facem viguri de ele. Că sunt moi, că sunt aşa. Pe timp de iarnă cand dispar ale noastre”, a adăugat un alt comerciant.

Prețurile nu sunt mari, spune ministrul Daea

Legumele nu i se par scumpe ministrului Agriculturii, Petre Daea. El a afirmat că nu negociază niciodată la tarabă, deci atât cât îi cere fermierul, atât îi dă.

„Eu la legume am un preţ al respectului. Petre Daea se opreşte acolo unde vine un legumicultor şi se duce la el. Îi spun, nu alege, că ştiu cum se fac, cu câtă greutate. Cât îmi cere, atât îi dau. Ştiţi de ce? Pentru că e o muncă extraordinară, pentru că este extraordinară munca lui, efortul lui", Petre Daea, ministrul Agriculturii.

Oficialul i-a îndemnat pe români să ocolească tarabele cu legume din import și să cumpere doar produse autohtone. „De regulă, unde plec în teren şi dacă rămân seara într-un oraş, a doua zi dimineaţă mă trezesc în piaţă. Pentru că acolo este oglinda activităţii noastre.

Şi am văzut peste tot pe unde am fost – e adevărat nu am fost peste toate că nu m-a prins noaptea. am mai dormit şi în maşină, în câmpuri, între oraşe, cu domnul director, că nu ne ajungea ziua - unde am intrat şi din datele pe care le avem, avem legume”, Petre Daea, ministrul Agriculturii.

Toamna o să vină cu noi scumpiri în ceea ce privește legumele, din aceleași motive: costuri mari cu producția și recolta mică.

Ce s-a scumpit cel mai mult în ultima perioadă

În topul scumpirilor se află gazele, prețul aproape dublându-se în ultimul an. Pe listă urmează uleiul, cartofii, făina și mălaiul. Și pentru combustibil plătim cu aproximativ 40% mai mult comparativ cu anul trecut, iar ouăle, zahărul, peștele și lactatele costă mai mult cu circa 15%.

gaze + 89%;



ulei +49%;



cartofi +42%;



făină +33%;



mălai +32%;



ouă +15%;



zahăr +15%;



carne +15%;



lactate +15%.



Trebuie menționat că inflaţia nu reprezintă acelaşi lucru de la o ţară a alta. De pildă, infla­ţia din China este mult mai mică în comparaţie cu ce se întâmplă în restul lumii, dat fiind că acolo indicatorul este calculat după altă formulă. Bunurile şi serviciile au altă pondere în coşul de inflaţie a preţurilor de consum.

