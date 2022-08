Uşi scoase din balamale, scaune şi canapele rupte, lucruri aruncate peste tot. Aşa a ajuns să arate un apartament din staţiunea Mamaia, închiriat de un grup de tineri, weekend-ul trecut. Mândri de fapta lor, petrecăreții au filmat tot și au postat live pe Tik Tok, unde au strâns sute de reacții.

Printre cei care au văzut dezastrul se numără și proprietarul apartamentului. Acesta a avut un șoc când și-a dat seama că locuința sa este vandalizată și a anunțat imediat poliția.

”La ora 01:00 noaptea încercam să mă bag şi eu la somn şi zic, hai să stau 2 secunde pe TikTok. Şi am văzut filmarea, fix... Am recunoscut că e apartamentul închiriat de noi cu o zi înainte. Am sărit în pantaloni, am luat un taxi, am fost fix la Poliţia Mamaia. Am sunat turiştii la 02:00 noaptea, i-am rugat să coboare. Am găsit ce vedeţi şi dumneavoastră. Două canapele rupte, o mizerie de nedescris, scaunele cu fundul în sus, prosoape pe jos, totul aruncat. Deci, un dezastru incredibil”, a povestit Vlad Niculescu, proprietarul, pentru observatornews.ro.