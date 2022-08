Medicii Mihai Tache și Alexandru Mahovici, de pe Secția Chirurgie Plastică a Spitalului Județean din Buzău, s-au luat la palme după ce primul și-a acuzat colegul că nu a tratat corespunzător un pacient pe care îl programase pentru o operație.

Dr. Mahovici susține că ar fi fost lovit de dr. Tache și că nu ar fi prima oară când s-ar întâmpla astfel de scene, potrivit medicului, citat de ziare.com.

“Luni mi-am luat liber, o zi de concediu, și am sunat-o pe doamna asistentă din policlinică să interneze un pacient cu niște lipoame. Marți, după ce am ajuns la serviciu, am coborât să consult un alt pacient și am primit un apel de la dr Tache să vin de urgență sus.

Apoi m-a gresat verbal, mi-a zis că sunt bou, prost și mi-a aplicat câteva palme la cap. Apoi, am înțeles că era vorba despre pacient care avea niște lipoame mai mari și nu se putea opera. Am externat pacientul și dl doctor m-a luat pe mine să-mi facă referate la Colegiul medicilor și Consiliul de Etică cu privire la pacientul respectiv, deși nu l-am operat, l-am externat imediat.

Am fost lovit chiar pe secție, am și martori două asistente care m-au văzut și mi-au zis să nu las incidentul să treacă, să iau măsuri. Nu este prima dată când se întâmplă, dr Tache a mai fost violent față de mine, nu doar verbal, mi-a mai aplicat același tratament”, a declarat acesta pentru sansanews.ro.